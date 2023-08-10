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Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Зупинити рашизм: справжнє майбутнє

glavcom.ua
Ми бачимо коріння рашизму в глибокому історичному російському імперстві
фото з відкритих джерел

Венеціанський маніфест

1. Ми бажаємо не просто припинення війни, а повної перемоги України та повної поразки Російської Федерації, включно з відновленням суверенітету України над усією її територією, наданням міжнародних гарантій її безпеки, міжнародним судом над російськими воєнними злочинцями та виплатою репарацій. Будь-який мир має укладатися на умовах України та зі згоди українського народу. Тільки такий мир може бути міцним і справедливим.

2. Це абсолютно необхідна умова сьогодні, але недостатня умова на завтра. Ми бажаємо справжнього майбутнього, а не його ерзацу: ми віримо, що лише припинення існування Росії (Російської Федерації) як імперії та її демілітаризація, зокрема звільнення її території від ядерної зброї та інших засобів масового ураження, може стати реальним кроком до безпечного майбутнього та гарантією запобігання подібним актам агресії у майбутньому.

3. Ми бажаємо аналізу, деконструкції та усунення рашизму в усіх його формах. Ми розуміємо рашизм як особливу ідеологію та практики режиму, що встановився в Російській Федерації у XXI столітті – режиму цинічного, агресивного, людиноненависницького й небезпечного для планети.

4. Ми бачимо коріння рашизму в глибокому історичному російському імперстві, яке збереглося й навіть зміцнилося в експансіоністській політиці Радянського Союзу та Російської Федерації, ставши носійним елементом офіційної ідеології та основою неофіційного внутрішньоросійського консенсусу. Сьогоднішній рашизм ґрунтується на традиційних політичних практиках Російської імперії / Радянського Союзу, включаючи успадкований від комуністичного тоталітаризму абсолютний контроль спецслужб над усіма сферами життя російського суспільства, систематичну організацію ними диверсій та терористичних актів за кордоном.

5. Ми переконані, що за наявності деяких спільних рис рашизм відрізняється від фашизму. Фашизм аморальний, рашизм позаморальний: він будується не на системі цінностей, а на принциповому нігілізмі. Фашизм спирається на нелюдські ідеологічні переконання, натомість рашизм ідеологічно цинічний: його офіційно заявлені ідеологічні підстави є лише формальними деклараціями, насправді ж він живиться відсутністю внутрішніх цінностей та громадянською пасивністю. Рашизм паразитує на різних досягненнях світової цивілізації, включно з найсучаснішими технологіями. Він не має історичних прецедентів і вимагає розробки принципово нових методів боротьби з ним. Незважаючи на його агресивну архаїку, рашизм – сучасне явище.

6. Ми вважаємо необхідним активно протистояти рашизму сьогодні та наближати його повний демонтаж у майбутньому. Ми маємо намір працювати над системою виявлення та аналізу рашистських наративів та їхнього поширення через світові ЗМІ, рашистського маніпулювання культурними наративами, світовими інтелектуальними та політичними ресурсами, а також над деколонізацією гуманітарних знань про Росію.

7. Рашизм несе смерть та страждання народу України, загрожує самому існуванню української нації та держави, створює безпосередню загрозу територіальній цілісності та суверенітету сусідніх з Росією країн. Рашизм дестабілізує ситуацію у світі, розпалює внутрішні конфлікти в країнах Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, загострює ситуацію з міграцією, втручається у вибори й намагається впливати на світову політику, зокрема корумпуючи політиків та політичні партії в Європі та Північній Америці й намагаючись зруйнувати Європейський Союз зсередини.

8. Рашизм небезпечний і для самих росіян. Він систематично нехтує правами людини, репресує незгодних, руйнує громадянську активність та участь у політичному житті, глибоко корумпує населення Росії. Рашизм широко проник у свідомість росіян з дуже різним соціальним статусом і політичними уподобаннями, у тому числі тих, хто проживає за межами Російської Федерації. Він заражає російським ідеологічним та побутовим шовінізмом багатьох представників так званої "титульної нації", нормалізує дискримінацію етнічних меншин, гомофобію та мізогінію, робить росіян учасниками злочинної війни. Ми закликаємо росіян визнати свою відповідальність за цю війну та її наслідки й зробити все, що від них залежить, для боротьби з рашизмом та російським імперством.

9. Ми бачимо своє завдання не лише у впливі на політичні рішення, пов'язані з розробкою нової архітектури міжнародної безпеки, але й в роботі на повсякденному рівні, включно з використанням наявних і розробкою нових інструментів інформаційних технологій, журналістсько-публіцистською та громадською діяльністю, а також різними формами освітньої роботи для демонстрації повної неприпустимості рашизму в будь-яких його проявах: від культури до ідеології, від його виправдання до нормалізації, від патернів поведінки до мовних кліше.

10. Хто ми? Ми – горизонтальна міжнародна спільнота опору рашизму сьогодні, яка працює над неможливістю його повторення, відродження та поширення в майбутньому. Ми запрошуємо приєднатися до нашої праці всіх, хто сьогодні підтримує Україну й розуміє, що гарантії відповідальності та неповторення усіх численних історичних прецедентів агресії та загрози від Росії для світу мають створюватися зараз.

У нас є проста й дуже складна мета – зробити реальним справжнє майбутнє:

  • Катерина Марголис, художник, писатель, Венеция
  • Ірина Берлянд, незалежна дослідниця, редакторка, Київ
  • Олексій Панич, філософ, перекладач, Київ
  • Alik Gomelsky, history researcher and writer, Toronto
  • Tetyana Bezruchenko, attivista per i diritti umani, saggista, mediatrice linguistica e culturale, Milano, Italia
  • Valery Balayan, screenwriter, film director, Kyiv
  • Anna Braico, Translator and Project Manager, New York, US
  • Оксана Литвиненко, перекладачка, дослідниця постколоніалізму, волонтерка, феміністка. Варшава, Польша
  • Елена Тобиш, математик, Линц (Австрия)
  • Татьяна Пономарева, независимый журналист, Тбилиси
  • Isaac Koyfman, attorney, New York
  • Михаил Юданин, философ, Сан-Рамон, Калифорния
  • Татьяна Нарбут, психолог, Мюнхен
  • Константин Атоев, математик, Киев
  • Эльшан Ахмадов, режиссёр, музыкант, журналист, Баку
  • Ruslana Veretennikova, Medical Advisor, Kyiv, Ukraine
  • Данила Ткаченко, Художник, акционист, Милан
  • Dmitry Lytov, Linguist & translator, Kitchener, Canada
  • Kanysh Aktayev, microbiologist, Almaty, Qazaqstan
  • Анна Крушинская, психолог, Мариуполь, Украина
  • Yulia Podina, Education Assistant, Kitchener, Canada
  • Татьяна Ротанкова, редактор, учитель русского языка и мировой литературы, Генуя
  • Julia Konvisser, teacher, translator, Hanover, Germany
  • Евгений Юрьев. Антрополог
  • Yelena Polyakova, creative director, New York
  • Ольга Котлицкая, журналист, руководитель международного молодежного лидерского проекта YouthBridge, Мюнхен, Германия
  • Ольга Лубяная, журналист, корреспондент радио «Правда для России», Украина, Харьков; Мюнхен, Германия.
  • Ольга Павлова-Фитч, танцор-преподаватель, правозащитник, Лондон/Юго-восточная Азия.
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: рашизм війна

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