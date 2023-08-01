РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)
Росія неодноразово брехала про приїзд командувачів окупаційної армії на фронт
Міноборони країни-агресорки заявило, що начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито перевірив передовий пункт управління угруповання окупаційних військ на Запорізькому напрямку.
Стверджується, що на командному пункті Герасимов заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Олександра Романчука щодо поточної обстановки та виконання загарбницькими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямку.
Із кадрів оприлюдненого відео не зрозуміло, чи Герасимов справді прилітав на передову, чи відвідав якийсь російський полігон.
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