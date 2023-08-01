Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)
Герасимов нібито побував на командному пункті окупантів на Запорізькому напрямку
фото: скріншот із відео

Росія неодноразово брехала про приїзд командувачів окупаційної армії на фронт

Міноборони країни-агресорки заявило, що начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито перевірив передовий пункт управління угруповання окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

Стверджується, що на командному пункті Герасимов заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Олександра Романчука щодо поточної обстановки та виконання загарбницькими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямку.

Із кадрів оприлюдненого відео не зрозуміло, чи Герасимов справді прилітав на передову, чи відвідав якийсь російський полігон.

Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юсов: «Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх»
Шойгу, Герасимов, Пригожин. Розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів
12 травня, 15:33
Українські сили стабілізували лінію оборони біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної)
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
Сьогодні, 04:30
Підрозділи ракетних військ завдали нищівних ударів по окупантах
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05

Політика

РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)
РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)
Білорусь домовляється з Іраном про виробництво «Шахедів» – ISW
Білорусь домовляється з Іраном про виробництво «Шахедів» – ISW
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
Саміт у Саудівській Аравії: президент Мексики поставив ультиматум
Саміт у Саудівській Аравії: президент Мексики поставив ультиматум
Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти
Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти
Міст через Дністер: уряд Молдови схвалив угоду з Україною
Міст через Дністер: уряд Молдови схвалив угоду з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
33K
Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»
23K
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях
22K
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
19K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
18K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту