Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче

Про «Магуру» та проблеми новостворених бригад

Не дивлячись на те, що в основному зараз всі поливають Маркуса, що зрозуміло, персона він публічна, а це означає що і хейтерів буде досить, все ж таки треба відзначити що проблеми під час наступу в новостворених бригадах ми прогнозували ще давно. І це нормально. Бо коли старі «бригади в обороні» дивляться як потік західної допомоги проходять поруч з ними, а ти і далі щось стараєшся зробити з декількома 2С1 та Д-20, то є деяка заздрість звісно та критика. Це війна, тут вистачає гострих тем.

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Але є і прогнози, які повинні були стати реальністю. Нажаль. І ця реальність – злагодженість штабів та підрозділів.

Старі бригади, які змогли встояти на лінії з 2022-2023 (і то не всі) як правило мають вже бойові штаби, є розуміння по спроможностям (реальним) підрозділів та як на практиці виконувати ту, чи іншу задачу. В тій же 59 бригаді, яка ну сильно не 503 обмп, все тримається на тих, хто може виконувати свої функції. І тому коли потрібно– арта буде працювати, так, снарядів небагато буде, але свою функцію вона виконає. ФПВешники та «панішеристи» відпрацюють цілі. Мавікі будуть в каруселі хоч 24/7. А аеророзвідка дасть картинку незважаючи на потуги російського РЕБа та ППО. Штурмовики не мають Бредлі, але відео де вони на Хамерах залітають на позиції– в інеті достатньо, щоб розуміти їх кваліфікацію. І штаб під час активності будет працювати 24/7 аналізуючи інформацію з поля боя та використовуючи весь арсенал спроможності бригади. Ми так воювали під Миколаївом. Ми так воюємо під Донецьком. Ми не самі круті, запаковані, чи досвідчені. Просто в нас все це працює. Просто ми більше року з чотирьох букв старались скласти слово «щастя», і це був непростий шлях, але бонусом до цього став досвід.

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Проблема новостворених бригад якраз в тому, що їм це все доведеться пройти. Бойовий досвід не можна отримати на лекціях чи полігонах. Будуть помилки, конфлікти, зміна посад. Нажаль це процеси, які немінучи. І питання лише в тому, як швидко бригади зрозуміють свої помилки та перекоординується.

Те що сталось в «Магурі», це процес який є і в інших бригадах. Але тільки 47-мій «пощастило» це вивалити у фейсбук та зробити суспільним обговоренням. І це погано. Бригада непогана, і якщо засвоїть уроки своєї першої ротації – то буде гуд. Але обговорення цього точно не повинно бути в соцмережах.