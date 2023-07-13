Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче

glavcom.ua
Валерій Маркус (крайній ліворуч) написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду
фото з відкритих джерел

Про «Магуру» та проблеми новостворених бригад

Не дивлячись на те, що в основному зараз всі поливають Маркуса, що зрозуміло, персона він публічна, а це означає що і хейтерів буде досить, все ж таки треба відзначити що проблеми під час наступу в новостворених бригадах ми прогнозували ще давно. І це нормально. Бо коли старі «бригади в обороні» дивляться як потік західної допомоги проходять поруч з ними, а ти і далі щось стараєшся зробити з декількома 2С1 та Д-20, то є деяка заздрість звісно та критика. Це війна, тут вистачає гострих тем.

Але є і прогнози, які повинні були стати реальністю. Нажаль. І ця реальність – злагодженість штабів та підрозділів.

Старі бригади, які змогли встояти на лінії з 2022-2023 (і то не всі) як правило мають вже бойові штаби, є розуміння по спроможностям (реальним) підрозділів та як на практиці виконувати ту, чи іншу задачу. В тій же 59 бригаді, яка ну сильно не 503 обмп, все тримається на тих, хто може виконувати свої функції. І тому коли потрібно– арта буде працювати, так, снарядів небагато буде, але свою функцію вона виконає. ФПВешники та «панішеристи» відпрацюють цілі. Мавікі будуть в каруселі хоч 24/7. А аеророзвідка дасть картинку незважаючи на потуги російського РЕБа та ППО. Штурмовики не мають Бредлі, але відео де вони на Хамерах залітають на позиції– в інеті достатньо, щоб розуміти їх кваліфікацію. І штаб під час активності будет працювати 24/7 аналізуючи інформацію з поля боя та використовуючи весь арсенал спроможності бригади. Ми так воювали під Миколаївом. Ми так воюємо під Донецьком. Ми не самі круті, запаковані, чи досвідчені. Просто в нас все це працює. Просто ми більше року з чотирьох букв старались скласти слово «щастя», і це був непростий шлях, але бонусом до цього став досвід.

Проблема новостворених бригад якраз в тому, що їм це все доведеться пройти. Бойовий досвід не можна отримати на лекціях чи полігонах. Будуть помилки, конфлікти, зміна посад. Нажаль це процеси, які немінучи. І питання лише в тому, як швидко бригади зрозуміють свої помилки та перекоординується.

Те що сталось в «Магурі», це процес який є і в інших бригадах. Але тільки 47-мій «пощастило» це вивалити у фейсбук та зробити суспільним обговоренням. І це погано. Бригада непогана, і якщо засвоїть уроки своєї першої ротації – то буде гуд. Але обговорення цього точно не повинно бути в соцмережах.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна скандал ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей над столицею
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Сьогодні, 08:38
На Львівщині у Великих Мостах на полігоні капітан побив прикордонника Назара Матвіїшина
Офіцер, який побив на полігоні Львівщини прикордонника, отримав підозру
7 липня, 15:24
У той же день після скандалу стало відомо, що охоронець звільнився
Охоронець одного зі столичних магазинів назвав Київ «російськомовним» (відео)
4 липня, 18:30
Одна із найсильніших ракеток світу та найкраща тенісистка Росії заявила, що засуджує війну
Тенісистка-лесбійка з РФ, яка засудила війну, заявила, що боїться повертатися додому
2 липня, 21:46
Робота бійців зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр «Едельвейс»
Українські воїни «Іглою» збили російський винищувач Су-25 (відео)
28 червня, 21:46
На афіші фестивалю Лайма постає у жовто-блакитних окулярах
Назріває скандал. Канал 1+1 показуватиме концерт за участю російських артистів
27 червня, 13:13
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
26 червня, 13:43
В одеському «Епіцентрі» жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною РФ
«Бандерлогів скоро не стане»: в Одесі стався новий мовний скандал
21 червня, 07:22
Відео, яке ширить РФ, закінчується фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об’єкті
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців
14 червня, 21:23

Олександр Карпюк

Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо
Повільний контрнаступ та F-16
Повільний контрнаступ та F-16
Справжні герої. Як наші воїни штурмують ворожі окопи
Справжні герої. Як наші воїни штурмують ворожі окопи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
5238
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4468
На Хмельниччині пролунав вибух
4304
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
4281
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
4077
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту