Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Указ опублікований на сайті президента
Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Ставки. Він вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка. Про це йдеться у відповідному указі, що опублікований на сайті президента.
«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України», - йдеться в ньому.
Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя.
Нагадаємо, у квітні Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
А у березні Зеленський ввів генерала Олександра Павлюка, призначеного раніше першим заступником міністра оборони, до ставки Верховного головнокомандувача.
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