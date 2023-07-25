Указ опублікований на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Ставки. Він вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка. Про це йдеться у відповідному указі, що опублікований на сайті президента.

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«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України», - йдеться в ньому.

Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя.

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Нагадаємо, у квітні Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

А у березні Зеленський ввів генерала Олександра Павлюка, призначеного раніше першим заступником міністра оборони, до ставки Верховного головнокомандувача.