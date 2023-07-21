Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
Під атакою Білгород-Дністровський район
Російські терористи знову атакували Одещину. Сім ворожих ракет влучили по Білгород-Дністровському району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Кіпер.
«Країна-терорист продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень. Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль – важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили сім ракет», – йдеться в повідомленні.
На жаль, є пошкодження.
Нагадаємо, що РФ вже третій день поспіль атакує Одесу, зокрема порти та зерносховища.
Сьогодні вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.
До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.
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