МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19

10 міст України відкрили на вокзалах пункти швидкого тестування на коронавірус

На залізничних вокзалах 10 міст України відкрили пункти швидкого тестування на коронавірус для пасажирів без щеплення. Завдяки цьому вдалося виявити коронавірус у низки людей, які планували скористатися потягом. Про це повідомив у Facebook головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на Covid-19. Ці люди могли б надалі інфікувати інших пасажирів.

«Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож. Наголошую, що наразі в Україні активно циркулює штам «Дельта», швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму», – пояснив Кузін.

Як зазначив санлікар, виявити 18 позитивних результатів вдалося з 500 проведених експрес-тестів на вокзалах.

Нагадаємо, за першу половину доби 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутні належні документи: або сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест на Covid-19.

Як відомо, з 21 жовтня українці не можуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження ввели лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також відсьогодні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Зазначимо, українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах (фото).