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    Думки вголос

    Інформаційна атака на Міноборони. Чому це небезпечно

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
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    Проти міністерства оборони постійно працює ворожа пропаганда - Інформаційна атака на Міноборони. Чому це небезпечно
    Проти міністерства оборони постійно працює ворожа пропаганда
    фото з відкритих джерел

    Розбираємо основні маніпуляції ворога

    Мовою оригіналу

    В публичном пространстве раскручивается спираль деструктивного мыслевируса, который приведет к большой беде.

    Через «военных экспертов», ломов категории «С», журналистов, бывших и нынешних нардепов-девиантов как под копирку, с элементами дословного копипаста разгоняется тезис «Запад нам дает оружие, волонтеры обеспечивают армию – непонятно чем занимается Минобороны».

    Даже заказные публикации анонимов появились, как в старые добрые (условно мирные) времена.

    Атака на Минобороны строится таким образом, чтобы мы начали отвечать

    Чтобы начали переводить стрелки. Потому что 98% наездов касаются тем, которые не относятся к функционалу Минобороны. И заказчики наезда это знают.

    Поэтому так и построено. Потому что цель – не Минобороны.

    Напишу максимально корректно для тех, у кого короткая память или эмоции мешают смотреть на шаг вперед.

    Когда вы запускаете (благословляете) кампанию с обвинениями не по делу и не по адресу, это эффективно только в одном случае – если жертва сразу скисает и ее просто добить.

    если это не так (а в случае с Минобороны – это явно не так) очень быстро возникнет вопрос – а куда эти обвинения должны быть на самом деле адресованы?

    Возможно, кто-то подает эту ситуацию как шанс переложить ответственность или прикрыть ошибки. По факту – это грубая подстава. Весьма вероятно – это подстава сознательная

    Я пока не вникал в детали, реально не до этого.

    Но выглядит все так, будто в засаде сидит какой-то генерал, оставшийся без руля. Который утром и вечером достает из шкафа свой мундир, примеряет его перед зеркалом. С грустью осматривает лампасы, которые могли бы быть пошире. Поглаживает дырочки для неполученных звезд или орденов. А между примерками ходит и наполняет пространство ядом – лично или через своих мартышек.

    Наверняка это плод моего перегруженного воображения. И все это нелепое недоразумение. Потому что, если эта нелепость не прекратится, будут последствия. Но совсем не те, что ожидаются.

    Если вы посмотрите публичные заявления министра обороны и других членов команды, там всегда есть благодарность волонтерам и просто гражданам, которые помогают обороне. Потому что Минобороны лучше всех понимает сильные стороны волонтеров – скорость и гибкость.

    Я специально поднял список: все известные мне (я могу кого-то не знать) достойные волонтерские/благотворительные организации получили от Минобороны письма или сертификаты энд юзера для своей работы. В ряде случаев, когда злодеи обижали волонтеров, работавших с грузами для армии, Минобороны вмешивалось и делало злодеям больно.

    При этом большим заблуждением являет утверждение, что волонтеры полностью обеспечивают армию. Что в 2014 году, что сейчас

    Это легко показать на примере тех же бронежилетов. За счет скорости и гибкости граждане оказали важнейшую помощь в первый месяц. Первая большая поставка бронежилетов в марте по линии Минобороны (более 50 тыс. единиц за раз) случилась на основе контракта, который был заряжен в январе.

    С апреля запустился ритмичный механизм, который набирает обороты, чтобы не только обеспечить текущие потребности, но и нарастить резерв (причем так, чтоб этот резерв можно было безопасно сохранить). Если вы следите за официальными сообщениям, то могли заметить: уже месяца полтора как (в реальности еще – раньше) Минобороны передает ЗСУ три тысячи бронежилетов В СУТКИ, не менее. До конца года уже законтрактованы циклопические объемы (как и формы, и много чего еще). Уже тысячами закупаются комплекты зимней формы.

    Для интереса сравните с масштабами, которыми оперируют фонды. Именно поэтому опытные волонтеры еще в начале апреля начали говорить, что направление бронежилетов надо оставить и брать другие, чтобы помощь армии была эффективной.

    Мы работаем в той ситуации, которая есть. Есть масса подробностей, которые ситуацию не украшают. Например, когда одни волонтеры атакуют других.

    Мы исходим из того, что какой-то героической бригаде для поддержания боевого духа может немедленно понадобиться арфист и арфа в каждое отделение. Для регулярных концертов. Но арфы не стоят на вооружении, а арфисты не предусмотрены штаткой. А изменить штатку – это как изменить таблицу Менделеева. Требует времени и определенного усердия. И не факт, что это решение должно быть системным. Оно может быть временным и точечным. Поэтому на каком-то этапе крайне необходим симбиоз гибкого/быстрого с медленным, но масштабным.

    Если этот симбиоз эволюционирует по мере смены потребностей армии – это фактор, который реально приближает победу и который не может просчитать Россия

    Если же кто-то поставлял фамильный фураж коннице и убежден, что теперь будет поставлять фураж всегда – нит, так не будет. Даже если этот кто-то начнет скандалить.

    Что касается «Запад нам дает…» – я напишу в мемуарах в 2038 году, если доживу.

    Напомню, что никакой 155-мм калибр не предполагался в принципе, от слова совсем. И много чего еще не предполагалось. Но случилось.

    Сознательное, подчеркиваю – сознательное искажение причинно-следственных связей со стороны публичных лиц, претендующих на наличие некой репутации и морального авторитета, может преследовать какую угодно цель, кроме благой…

    Вся эта возня ужасно злит, потому что отвлекает и съедает невосполнимый ресурс. Например, когда у тебя есть 5 минут, чтобы достучаться до партнера и решить крайне важный вопрос в интересах армии, но целую минуту (!) приходится тратить на пояснение всякой ерунды (нейтрализацию вбросов, освещение особенностей молодой украинской демократии), значит 20% ресурса кто-то съел.

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя пропаганда Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Інформаційна атака на Міноборони. Чому це небезпечно