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Олексій Копитько Радник міністра оборони України

Які сценарії нав'язуватимуть Україні вже цієї осені

glavcom.ua
Україна готується звільняти свої території
фото: ЗСУ

Багато хто бажає за будь-якого результату літньої активності загнати нас у колію, що унеможливлює вихід на кордони 1991 року

Ви помітили, як легким рухом руки «корейський сценарій» перетворився на елегантний «західнонімецький сценарій»?

А шо сталося? Кинджал затупився?

І це ж ми ще не починали.

Також нагадаю:

  • Кіпрський сценарій.
  • Суданський сценарій.
  • Боснійський сценарій.
  • «Вірмено-азербайджанське врегулювання» (перші приблизно 25 років).
  • Молдово-придністровський сценарій (формула Козака).
  • «Формула Саркозі» для Грузії.

І тому подібне, чим нам морочитимуть голову в рамдомних комбінаціях.

Нагадаю: всі вже готуються до осені. Багато хто з єдиною думкою – за будь-якого результату літньої активності загнати нас у колію, що унеможливлює вихід на кордони 1991 року.

Стартова позиція китайського товариша цілком логічна. Близькі до реальності карти Китаю ми побачимо, швидше за все, в листопаді, коли Пекін головуватиме в РБ ООН.

А ось від самого початку капітулянтська риторика статусних західних ротів, які відмовляють Україні в праві відновити суверенітет – це блуд і зло.

Дзеркальна позиція до «китайської мирної ініціативи» має виглядати якось так:

  1. беззастережне звільнення всіх територій України;
  2. беззастережна денукліаризація РФ під міжнародним контролем і виключення РФ із РБ ООН;
  3. демілітаризована зона 200 км (включно з Білоруссю);
  4. повний контроль України над Азовським морем;
  5. у РФ лише патрульні катери на веслах у прибережній зоні Чорного моря, жодного флоту;
  6. перетворення Росії на демократичну федерацію (повернення прямих виборів на всіх рівнях під жорстоким контролем, зростання повноважень регіонів тощо);
  7. тотальна матеріальна компенсація шкоди, видача злочинців, відновлення суверенітету Молдови і Грузії (Азербайджан сам справляється), нейтралізація загрози з боку Білорусі, і ще приблизно 50 пунктів. При виконанні яких Україна не висуватиме територіальних претензій для компенсації втрат, тому що чужа земля нам не потрібна. НАТО і ЄС само собою.

Ось якийсь такий старт діалогу, якщо відразу не подобається українська формула миру.

Треба спокійно сприймати всі ці сценарії, тому що навіть близько ніхто не знає, з чим ми прийдемо до осені і наскільки погано все буде для Росії.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Україна війна

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Олексій Копитько

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