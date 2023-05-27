Які сценарії нав'язуватимуть Україні вже цієї осені

Багато хто бажає за будь-якого результату літньої активності загнати нас у колію, що унеможливлює вихід на кордони 1991 року

Ви помітили, як легким рухом руки «корейський сценарій» перетворився на елегантний «західнонімецький сценарій»?

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А шо сталося? Кинджал затупився?

І це ж ми ще не починали.

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Також нагадаю:

Кіпрський сценарій.

Суданський сценарій.

Боснійський сценарій.

«Вірмено-азербайджанське врегулювання» (перші приблизно 25 років).

Молдово-придністровський сценарій (формула Козака).

«Формула Саркозі» для Грузії.

І тому подібне, чим нам морочитимуть голову в рамдомних комбінаціях.

Нагадаю: всі вже готуються до осені. Багато хто з єдиною думкою – за будь-якого результату літньої активності загнати нас у колію, що унеможливлює вихід на кордони 1991 року.

Стартова позиція китайського товариша цілком логічна. Близькі до реальності карти Китаю ми побачимо, швидше за все, в листопаді, коли Пекін головуватиме в РБ ООН.

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А ось від самого початку капітулянтська риторика статусних західних ротів, які відмовляють Україні в праві відновити суверенітет – це блуд і зло.

Дзеркальна позиція до «китайської мирної ініціативи» має виглядати якось так:

беззастережне звільнення всіх територій України; беззастережна денукліаризація РФ під міжнародним контролем і виключення РФ із РБ ООН; демілітаризована зона 200 км (включно з Білоруссю); повний контроль України над Азовським морем; у РФ лише патрульні катери на веслах у прибережній зоні Чорного моря, жодного флоту; перетворення Росії на демократичну федерацію (повернення прямих виборів на всіх рівнях під жорстоким контролем, зростання повноважень регіонів тощо); тотальна матеріальна компенсація шкоди, видача злочинців, відновлення суверенітету Молдови і Грузії (Азербайджан сам справляється), нейтралізація загрози з боку Білорусі, і ще приблизно 50 пунктів. При виконанні яких Україна не висуватиме територіальних претензій для компенсації втрат, тому що чужа земля нам не потрібна. НАТО і ЄС само собою.

Ось якийсь такий старт діалогу, якщо відразу не подобається українська формула миру.

Треба спокійно сприймати всі ці сценарії, тому що навіть близько ніхто не знає, з чим ми прийдемо до осені і наскільки погано все буде для Росії.