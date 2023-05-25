Мило з Вінниці для окупантів? Печерський суд виправдав фірму, підконтрольну росіянину

Рік тому «Вінницяпобутхім» намагалося вивезти власну продукцію на окуповані території

Печерський районний суд Києва скасував арешт на частину побутової хімії виробництва ПрАТ «Вінницяпобутхім», яку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 16 травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними досудового розслідування, у середині березня 2022 року посадові особи фірми «Вінницяпобутхім» у змові з російським власником розробили план з вивезення готової продукції на не підконтрольну територію України. Виготовлену побутову хімію, яка зберігалася на складському приміщенні у Вінниці, завантажили у фуру з напівпричепом. Також на транспортний засіб вінничани наліпили символіку Червоного Хреста.

Аферу під виглядом гуманітарного вантажу розкрили співробітники СБУ на одному з блокпостів у Вінницькій області. Після цього правоохоронці провели обшуки на ПрАТ «Вінницяпобутхім» та через суд арештували товари.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У травні 2023 року директор ПрАТ «Вінницяпобутхім» звернувся до суду з клопотанням частково скасувати арешт. Йшлося про велику партію ящиків засобу для виведення плям «Ушастий нянь», пральний порошок «Сарма» і рідке мило.

У суді керівник компанії додав, що отримав лист від Вінницької обласної військової адміністрації з проханням забезпечити військовослужбовців ЗСУ та військово-медичні заклади засобами побутової хімії.

В ухвалі зазначено, що директору ПрАТ «Вінницяпобутхім» наголосив, що «передача даної продукції на потреби ЗСУ є найдоцільнішим використанням зважаючи на вище перелічені факти та потреби наших захисників».

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Вінницяпобутхім» є громадянин Росії Володимир Плесовських, а засновником російська «Невська Косметика».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, на початку березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. На підставі цього закону 11 травня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про націоналізацію акцій двох російських банків – Промінвестбанку і Міжнародного резервного банку.

Нагадаємо, що в Україні триває 456-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.