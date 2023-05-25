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Мило з Вінниці для окупантів? Печерський суд виправдав фірму, підконтрольну росіянину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мило з Вінниці для окупантів? Печерський суд виправдав фірму, підконтрольну росіянину
До передачі арештованого товару ЗСУ директора вінницького підприємства підштовхнув лист військової адміністрації
фото: vin.gov.ua

Рік тому «Вінницяпобутхім» намагалося вивезти власну продукцію на окуповані території

Печерський районний суд Києва скасував арешт на частину побутової хімії виробництва ПрАТ «Вінницяпобутхім», яку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 16 травня.

За даними досудового розслідування, у середині березня 2022 року посадові особи фірми «Вінницяпобутхім» у змові з російським власником розробили план з вивезення готової продукції на не підконтрольну територію України. Виготовлену побутову хімію, яка зберігалася на складському приміщенні у Вінниці, завантажили у фуру з напівпричепом. Також на транспортний засіб вінничани наліпили символіку Червоного Хреста.

Аферу під виглядом гуманітарного вантажу розкрили співробітники СБУ на одному з блокпостів у Вінницькій області. Після цього правоохоронці провели обшуки на ПрАТ «Вінницяпобутхім» та через суд арештували товари.

У травні 2023 року директор ПрАТ «Вінницяпобутхім» звернувся до суду з клопотанням частково скасувати арешт. Йшлося про велику партію ящиків засобу для виведення плям «Ушастий нянь», пральний порошок «Сарма» і рідке мило.

У суді керівник компанії додав, що отримав лист від Вінницької обласної військової адміністрації з проханням забезпечити військовослужбовців ЗСУ та військово-медичні заклади засобами побутової хімії.

В ухвалі зазначено, що директору ПрАТ «Вінницяпобутхім» наголосив, що «передача даної продукції на потреби ЗСУ є найдоцільнішим використанням зважаючи на вище перелічені факти та потреби наших захисників».

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Вінницяпобутхім» є громадянин Росії Володимир Плесовських, а засновником російська «Невська Косметика».

Як відомо, на початку березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. На підставі цього закону 11 травня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про націоналізацію акцій двох російських банків –  Промінвестбанку і Міжнародного резервного банку.

Нагадаємо, що в Україні триває 456-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія арешт #stoprussia війна Вінниця

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