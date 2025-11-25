Головна Думки вголос Олексій Копитько
Олексій Копитько Експерт та блогер

Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай

glavcom.ua
Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
фото: Getty Images

РФ проти України та ЄС: флешбеки кінця 2021-го, але не для нас

Слідкуємо за руками.

Путін: «американський» план хороший, відповідає «Анкориджу». Ушаков: «американський» план хороший, європейський – поганий.

Американці різними голосами плутаються у свідченнях, де вони взяли цей «американський» папір, в який «Трамп не вдавався».Дмитрієв стверджує, що його підкинув нардеп Гончаренко, а далі всі якось втягнулися.

Європейські лідери щось віщають з Анголи сумними голосами.ЗМІ розганяють чутки, що з 28 пунктів загадкового походження залишилося 19 невідомого змісту, в т.ч. – нібито на вимогу Європи зникла тема російських грошей.

Українська сторона заявляє, що найбільш токсичні моменти залишені для розмови лідерів, якої цього тижня не буде. Тобто, моменти реально токсичні і менш токсичними самі по собі за тиждень не стануть. Нескладно припустити, що це за моменти.

Трамп дзвонить Сі, щоб обговорити, зокрема, питання врегулювання. Сі бажає йому здоров'я, гарного настрою і просить не турбувати своїми проблемами, бо Китай все влаштовує. Ось ця розмова Трамп-Сі мала для заморозки війни набагато більше значення, ніж всі стрибки і гримаси останніх днів. Судячи з того, що опубліковано на даний момент, проривних домовленостей немає.

Можливо, саме тому і зустрічі Трамп-Зеленський не буде, тому що тільки Китай може зрушити РФ по ряду абсолютно неприйнятних для України бажань. Інакше сценарій дуже простий. Україна зараз може погодитися обговорювати що завгодно. Але після припинення вогню. Бо обговорювати – не означає прийняти.

Росіян такий підхід завідомо не влаштовує. Якщо буде прямий контакт з американцями – буде негативний результат. А Трамп вже пообіцяв різко все посилити, якщо Кремль не проявить гнучкість. А посилювати ніхто нічого не хоче. А виборці Трампа не зрозуміють. Медіа знову створять негативний фон, як після Анкориджа. А Трампу треба чимось заповнити паузу до 19 грудня.

Тут може і Венесуела згодитися. Тому терміни підписання для України різко перестали бути обов'язковими до 27 листопада. Виглядає так, що виводити на рубіж, де потрібно приймати рішення, зараз ніхто, крім України, не зацікавлений. Тому буде багато шумових ефектів і різної мішури...

Путін на три дні вирушає до Киргизстану. Державний візит, який плавно переходить у саміт ОДКБ. Без Вірменії. Пашинян їхати відмовився, але вірменська сторона погодилася підтримати якісь спільні документи.

Приблизно за тиждень очікується візит Путіна до Індії, очікування вже роздмухали до небес. Момент нетривіальний. Уважно стежитиме Китай, а США зацікавлені зіпсувати свято непослуху.

Не принципово (бо вже багато зроблено), але буде надідеально, якщо до цієї поїздки наші війська цпокнуть ще якийсь елемент С-400. Або росіяни атакують із цього комплексу свій житловий будинок (як сьогодні у Новоросійську).

Для наочної демонстрації всіх опцій, так би мовити. Поки що фігурою замовчування залишається позиція європейців. Вони сильно перелякалися раптового підморозку, але як це вплинуло не на риторику, а на зміст – невідомо. Повернуться з Африки, розкажуть.

Фіни, як найбільш тверезі та осудні, 16 грудня збирають у себе саміт «східного флангу ЄС» без девіантів (Фінляндія, Швеція, Польща, країни Балтії, Румунія, Болгарія). Бо їм вигрібати насамперед. У мене чомусь все більше флешбеків кінця 2021 року. Тільки не для нас.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай росія путін Сі Цзіньпін війна Україна США

