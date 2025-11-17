Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лідери країн Центральної Азії зібралися у Ташкенті 16 листопада 2025 року
фото: president.uz

Міст між Центральною Азією та Південним Кавказом. Що це значить для РФ?

Поки Сили оборони України вводять кінетичні санкції проти російської військової та критичної інфраструктури, у Центральній Азії втілюють заповіти Бжезинського. 15-16 листопада у Ташкенті проходила 7-а Консультативна зустріч глав держав Центральної Азії. У ній взяли участь керівники 6 країн – Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизстану, Таджикистану і ... Азербайджану.

Також був присутній глава Регіонального центру ООН з превентивної дипломатії для країн Центральної Азії Каха Імнадзе. Напередодні саміту в Узбекистан з державним візитом прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Як я вже зазначав, про Казахстан ми знаємо мало. А про Узбекистан як про (гео)політичну одиницю уявлення ще більш мізерні.

Узагальнення сигналів зводиться до того, що Узбекистан виробляє мігрантів, бавовну і плов. Хоча за населенням Узбекистан вже перевершує підконтрольну українській владі частину України, і демографічна картина там на порядок краща. Зростання ВВП Узбекистану становить в останні роки 6-7%.

Тобто, при зовнішньому огляді – це такий регіональний тигр, який не соромиться пообіцяти Трампу інвестиції у $135 ярдів за 10 років. Творцем цього тигра прийнято вважати президента Шавката Мірзійоєва, який з 2003 по 2016 роки був прем'єр-міністром країни. А у 2016 році повноцінно взяв кермо влади, провів ряд реформ і, що особливо відзначають, більш-менш нормалізував відносини з сусідами. Звичайно, у країні не все безхмарно, є свої конфлікти, але це тема іншої розмови.

Власне, Мірзійоєв і ініціював формат саміту глав країн Центральної Азії восени 2017 року, що дозволило навесні 2018 року зібрати керівників держав регіону у вузькому колі (і без Росії) після 10-річної перерви. На старті Мірзійоєв віддав формальну ініціативу більш авторитетному на той момент Нурсултану Назарбаєву, але зараз майданчик саміту очолюють Узбекистан і Казахстан як мінімум на рівних. Основні підсумки 7-ї зустрічі, яку за традицією назвали «історичною».

1. Прийнято рішення про приєднання Азербайджану як повноправного учасника Консультативної зустрічі глав держав Центральної Азії.

Алієв вже був присутній на саміті у 2023 році як почесний гість. Зроблено крок вперед.

2. Схвалено:

  • Концепцію регіональної безпеки, стабільності та сталого розвитку у Центральній Азії;
  • Каталог ризиків безпеки Центральної Азії та заходи щодо їх запобігання на 2026-2028 рр.

3. Колективно підтримали Киргизстан як непостійного члена РБ ООН на 2027-2028 роки.

«Хоча Азербайджан і розташований на Південному Кавказі, сьогодні завдяки активній взаємодії Центральна Азія та Азербайджан є вже єдиним геополітичним і геоекономічним регіоном, значення якого у світі неухильно зростає», – зазначив лідер Азербайджану Ільхам Алієв.

«По суті, ми побудуємо міцний міст між Центральною Азією і Південним Кавказом, прокладемо шлях до формування єдиного простору співпраці, що, безумовно, посилить стратегічну взаємопов'язаність і стійкість обох регіонів», – заявив президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Одночасно визначено вектор подальшої інституалізації формату Консультативної зустрічі. Токаєв і Мірзійоєв фактично в унісон заговорили про необхідність розширити мандат «Ради національних координаторів з підготовки Консультативних зустрічей глав держав Центральної Азії».

«Вважаю, що настав час посилити його роль функцією розробки стратегічних векторів розвитку регіону, не обмежуючись моніторингом виконання домовленостей», – зазначив Токаєв.

Він же запропонував розглянути можливість включення Центральноазіатського експертного форуму у систему регіональної взаємодії «з його трансформацією в ключову платформу для здійснення досліджень і формування єдиних підходів».

Очевидно, що ні у Китаї, ні у Росії, ні у США – кожен по-своєму – не залишаться байдужими до цих спроб наростити колективну суб'єктність. Нас це все цікавить як альтернатива Росії у плані джерел сировини і логістичних маршрутів. Плюс безпека.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Азія війна росія Казахстан Кавказ Узбекистан Азербайджан Киргизстан санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історична зачистка держзрадників
Історична зачистка держзрадників
29 жовтня, 15:13
Історик Ярослав Грицак розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни
«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни
23 жовтня, 16:36
Премʼєр Угорщини та президент США обговорять вплив санкцій на російську нафту
Орбан їде до Трампа говорити про російську нафту
27 жовтня, 15:52
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
30 жовтня, 22:22
Новообрана голова другої за величиною політичної партії Тайваню Ченг Лі-вун не вважає Путіна диктатором
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
5 листопада, 11:06
У соціальних мережах публікують наслідки атаки
Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані
9 листопада, 11:03
Канада ввела нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили танкери та кіберінфраструктура
Канада посилила санкції проти Росії: які сфери під ударом
13 листопада, 01:35
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
Сьогодні, 05:22
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
14 листопада, 10:24

Олексій Копитько

Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви
Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
З ким Казахстан? Реальна тактика Токаєва
З ким Казахстан? Реальна тактика Токаєва
Весна принесе Кремлю немало сюрпризів
Весна принесе Кремлю немало сюрпризів
«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду
«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua