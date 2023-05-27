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Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр)

Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме

glavcom.ua
Френсіс Фукуяма
фото: New Times

В перспективі наступних 10-15 років війна відновлюється з ще більшою потужністю

Отже, вчорашній виступ Френсіса Фукуями на Київському безпековому форумі Арсенія Яценюка підтвердив мені, що ключові геополітичні рішення про майбутнє нашого регіону вже прийняті.

Далі буде відбуватися тільки їх імплементації. Можна розслабитися і «неотримувати задоволення». Ці тези були, щонайменше, двічі повторені і Фукуямою, і Кісінджером. А, отже, відбувається просто форматування інфопростору під очікування цього результату.

  1. ЗСУ отримує під контроль повністю Запорізьку та Херсонську області, вихід до моря й портів, блокування прісної води в Крим та вогневий контроль за Керченським мостом
  2. Путін починає боятися, що з Кримом щось станеться і починає йти на поступки, а саме...
  3. Не пручається вступу України до НАТО. Країни НАТО приймають Україну до альянсу в ході досягнутого тимчасового перемир'я. В обмін на це, Україна озвучує непублічне і неофіційне зобов'язання не відвойовувати Крим.
  4. Встановлюється дуже крихкий баланс. Україну беруть в НАТО і в ЄС. Зеленського переобирають на другий термін. Путіна переобирають на п'ятий термін. Байдена, як нобелівського лауреата миру, також обирають на другий термін.

Усі в шоколаді...

Але, ця шоколадна схема не враховує одного гнилого моменту. В перспективі наступних 10-15 років війна відновлюється з ще більшою потужністю і вже точно набуває світового масштабу.

Ну, що ж...

Чогось згадався кінець фільму «Watchmen»

Особливо доля Роршаха.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ) «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.
Джерело
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Теги: війна Україна політика

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Дмитро Золотухін

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