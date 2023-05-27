Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме

В перспективі наступних 10-15 років війна відновлюється з ще більшою потужністю

Отже, вчорашній виступ Френсіса Фукуями на Київському безпековому форумі Арсенія Яценюка підтвердив мені, що ключові геополітичні рішення про майбутнє нашого регіону вже прийняті.

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Далі буде відбуватися тільки їх імплементації. Можна розслабитися і «неотримувати задоволення». Ці тези були, щонайменше, двічі повторені і Фукуямою, і Кісінджером. А, отже, відбувається просто форматування інфопростору під очікування цього результату.

ЗСУ отримує під контроль повністю Запорізьку та Херсонську області, вихід до моря й портів, блокування прісної води в Крим та вогневий контроль за Керченським мостом Путін починає боятися, що з Кримом щось станеться і починає йти на поступки, а саме... Не пручається вступу України до НАТО. Країни НАТО приймають Україну до альянсу в ході досягнутого тимчасового перемир'я. В обмін на це, Україна озвучує непублічне і неофіційне зобов'язання не відвойовувати Крим. Встановлюється дуже крихкий баланс. Україну беруть в НАТО і в ЄС. Зеленського переобирають на другий термін. Путіна переобирають на п'ятий термін. Байдена, як нобелівського лауреата миру, також обирають на другий термін.

Усі в шоколаді...

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Але, ця шоколадна схема не враховує одного гнилого моменту. В перспективі наступних 10-15 років війна відновлюється з ще більшою потужністю і вже точно набуває світового масштабу.

Ну, що ж...

Чогось згадався кінець фільму «Watchmen»

Особливо доля Роршаха.

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