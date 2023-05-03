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Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину
Тимчасові обмеження у Херсоні запроваджують, аби «правоохоронці могли виконати свою роботу»
фото ілюстративне

Херсон на 58 годин буде закритий на в’їзд і виїзд

З 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд.

«Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити громадян на небезпеку.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: окупанти війна Херсон поліція

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