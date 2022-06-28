Окупація Київщини: СБУ показала майорів, які наказували розстріляти цивільних

Командири наказували розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування

Обидва командири з РФ особисто допитували українців

Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області. Про це повідомла пресслужба СБУ,.

Командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв керували діями мотострілецьких підрозділів під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

фото: СБУ

Слідчі встановили, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району військовослужбовці збройних сил РФ незаконно захопили 7 мирних мешканців.

Окупанти проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю.

СБУ зазначає, що обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, Національної гвардії України, представників правоохоронних органів та територіальної оборони.

фото: СБУ

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування ( за даними прокуратури, було страчено 5 заручників – ред.) і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Раніше було встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото).

Також повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.