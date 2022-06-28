Російський танк «увірвався» на територію НАТО

У Москві ще з радянських часів мріють, щоб їхні танки дійшли до Атлантичного океану...

Завдяки ЗСУ вороже залізо перетворилося на фотозону

В історичному центрі Варшави, на Замковій площі відкрилася експозиція російської військової техніки, яку наші воїни знищили під час боїв.

Це перша демонстрація переможеної зброї колись «другої армії світу» на території НАТО та ЄС. Ця подія має кілька особливостей.

Насамперед, важливо, що перша виставка відкрилася саме у Польщі. Її назва символічна – «За нашу і вашу свободу!». Адже польські друзі зробили дуже багато для підтримки України і на фронті, і в тилу.

Хочу особливо подякувати за співпрацю керівнику канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща міністру Міхалу Дворчику та його команді. Ідея організувати виставку у Варшаві, яку ми обговорили на зустрічі у Києві, була втілена дуже швидко. Після Варшави російську техніку побачать і в інших польських містах.

По-друге, виставка запрацювала напередодні саміту НАТО у Мадриді, де буде затверджено стратегію Альянсу. Україна вже довела, що є надійним щитом Європи. Посилення України – в інтересах всього континенту і, за нашим переконанням, має бути чітко відображено у стратегії розвитку НАТО.

Особливо це стосується розвитку системи ППО та ПРО. Це насправді стратегічне завдання на роки, яке передбачає вибір базових платформ в авіації, створення відповідної інфраструктури, підготовку кадрів, поєднання всіх компонентів у цілісний комплекс тощо. Цю роботу треба починати вже зараз. Європа матиме додатково до 1000 км гарантованої безпеки.

Зокрема, на виставці представлено основний бойовий танк російської армії – Т72Б, знищений під час бою поблизу с. Дмитрівка у передмісті Києва.

У Москві ще з радянських часів мріють, щоб їхні танки дійшли до Атлантичного океану. Збройні Сили України, наші гвардійці, прикордонники, бійці інших структур сил оборони продемонстрували, що через нашу територію російські танки можуть пройти далі тільки у вигляді експонатів.

У Варшаві відкрилась виставка знищеної російської техніки «За нашу і вашу свободу»

Також на виставці представлено САУ «Мста-С». У артилерійських дуелях, зокрема, з цими САУ беруть участь 6 видів артилерії калібру 155-мм. Серед них – польські САУ «Краб».

Ми постійно підкреслюємо у діалозі з партнерами, що наші воїни значно переважають росіян у мотивації та професіоналізмі. Проте російська армія має у 8-10 разів більше артилерії і необмежену кількість снарядів. Вони просто стирають наші міста з лиця землі стіною вогню.

Нашій армії доводиться вести маневрену оборону. Нам потрібно більше артилерії, щоб зупинити просування російської орди. Ми працюємо цілодобово, щоб її залучити.

Третій елемент виставки – це зразки снарядів від російських установок «Ураган» та «Смерч». Це – страшна зброя невибіркової дії, якою росіяни атакують наші мирні міста, житлові квартали з відстані до 90 км. Напередодні під час обстрілу Харкова снаряд від «Урагану» влучив у лікарню, зруйнував операційну. Це черговий воєнний злочин.

Щоб убезпечити наших людей від російських РСЗО нам потрібна далекобійна зброя. Наші воїни вже успішно застосовують системи HIMARS, але нам їх потрібно набагато більше і дуже швидко. Про це ми так само говоримо на усіх рівнях.

Ракетні обстріли, які здійснюють російські терористи з повітряного простору Білорусі, з акваторій Чорного та Каспійського морів, вкотре показали, що москва є стратегічною небезпекою для Європи.

Виставка демонструє, що Україна з допомогою партнерів може цю небезпеку нейтралізувати. Ми не боїмося росіян і вміємо їх перемагати. Нам лише потрібні засоби.

Тоді російське залізо не буде нести смерть, а перетвориться на фотозони, у тому числі – на узбережжі Атлантики.

Джерело: блог Олексія Резнікова

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