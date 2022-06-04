Кремль боїться форсувати мобілізацію мешканців великих міст Росії
Кількість трупів у деяких регіонах вже така, що вони стали частиною рутини. Чого російська влада і хоче досягти
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По состоянию на вечер 2 июня группа ИС зафиксировала имена 3235 российских оккупантов, которых публично похоронили или официально признали убитыми в самой России.
Похоронки зафиксированы в 1878 населенных пунктах.
Наметилась тенденция – начался поток трупов из отрядов «добровольцев», сформированных в Чечне. Причём эти добровольцы – не чеченцы.
Очевидно, чтобы верховные вожди не смотрели на дондона слишком косо, он поставляет на фронт какое-то количество живой силы не по головам, а на вес, в качестве расходного материала. Эта «сила» - не его солдаты, а разный сброд из других регионов, в частности – из Дагестана. Который сейчас начал проявляться в некрологах.
Встречаются просто эпические сообщения типа «покойный в мирной жизни не мог себя найти, подписал контракт и там себя нашёл, спи спокойно дорогой товарищ».
Бросился в глаза очередной пример для сравнения.
Москва – официально признано 9 убитых.
Город Дагестанские огни (30К населения) – официально признано 9 убитых.
В целом по Дагестану признано 190 убитых.
Плотность трупов в некоторых регионах уже такая, что они стали частью рутины. Чего российская власть и добивается. Но пока наблюдается все та же история – Кремль боится форсировать мобилизацию жителей больших городов.
Из миллионников наибольшее число убитых признали в Волгограде – 28.
В СПб – 22. Подобное число может быть и в Омске, но там много похороненных без уточнения конкретного места.
Но все они уступают Севастополю: только публично там признали 40 убитых. Не считая крейсера «Москва» и скрытых потерь 810 бригады.
Джерело: блог Олексія Копитько