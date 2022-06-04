  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Копитько
  4. Кремль боїться форсувати мобілізацію мешканців великих міст Росії
рус
    Думки вголос

    Кремль боїться форсувати мобілізацію мешканців великих міст Росії

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1878 населених пунктах - Кремль боїться форсувати мобілізацію мешканців великих міст Росії
    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1878 населених пунктах

    Кількість трупів у деяких регіонах вже така, що вони стали частиною рутини. Чого російська влада і хоче досягти

    Мовою оригіналу

    По состоянию на вечер 2 июня группа ИС зафиксировала имена 3235 российских оккупантов, которых публично похоронили или официально признали убитыми в самой России.

    Похоронки зафиксированы в 1878 населенных пунктах.

    Наметилась тенденция – начался поток трупов из отрядов «добровольцев», сформированных в Чечне. Причём эти добровольцы – не чеченцы.

    Очевидно, чтобы верховные вожди не смотрели на дондона слишком косо, он поставляет на фронт какое-то количество живой силы не по головам, а на вес, в качестве расходного материала. Эта «сила» - не его солдаты, а разный сброд из других регионов, в частности – из Дагестана. Который сейчас начал проявляться в некрологах.

    Встречаются просто эпические сообщения типа «покойный в мирной жизни не мог себя найти, подписал контракт и там себя нашёл, спи спокойно дорогой товарищ».

    Бросился в глаза очередной пример для сравнения.

    Москва – официально признано 9 убитых.

    Город Дагестанские огни (30К населения) – официально признано 9 убитых.

    В целом по Дагестану признано 190 убитых.

    Плотность трупов в некоторых регионах уже такая, что они стали частью рутины. Чего российская власть и добивается. Но пока наблюдается все та же история – Кремль боится форсировать мобилизацию жителей больших городов.

    Из миллионников наибольшее число убитых признали в Волгограде – 28.

    В СПб – 22. Подобное число может быть и в Омске, но там много похороненных без уточнения конкретного места.

    Но все они уступают Севастополю: только публично там признали 40 убитых. Не считая крейсера «Москва» и скрытых потерь 810 бригады.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль боїться форсувати мобілізацію мешканців великих міст Росії