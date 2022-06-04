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    Події в Україні

    У курортному Лазурному троє місцевих жителів підірвалися на російській міні

    Від вибуху троє людей загинули на місці - У курортному Лазурному троє місцевих жителів підірвалися на російській міні
    Від вибуху троє людей загинули на місці
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження

    На пляжі курортного селища Лазурного троє місцевих жителів підірвалися на російській міні. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області. Трагедія сталася поблизу пансіонату «Парус». Від вибуху всі троє загинули на місці.

    Зазначається, що військові РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

    Раніше на Чернігівщині тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

    Також кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.

    Нагадаємо, на Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні.

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    Теги: трагедія росія окупанти прокуратура ДСНС війна пляжі військові Україна шторм населення окупація #stoprussia міни
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    У курортному Лазурному троє місцевих жителів підірвалися на російській міні