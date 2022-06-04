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    Думки вголос

    Навіщо саме зараз надавати Невзорову українське громадянство?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Можливо, що ідея з українським громадянством для Невзорова спала на думку тому, хто вважав, що так можна позлити Путіна - Навіщо саме зараз надавати Невзорову українське громадянство?
    Можливо, що ідея з українським громадянством для Невзорова спала на думку тому, хто вважав, що так можна позлити Путіна

    Ця війна виявляє багато всього на різних рівнях, і далі – буде більше

    Мовою оригіналу

    По поводу украинского гражданства Невзорова

    Думала, не писать ничего – реакции в ФБ на тему и так много. Но прямо сейчас я в Вильнюсе, а тут есть и этот контекст вопроса. Так что напишу, коротко.

    Допускаю, что идея с украинским гражданством пришла в голову тому, кто посчитал, что так можно позлить Путина. Мол, Невзоров остроумно обсмеивает бункерного (что правда) и в России на него завели дело, да и с Зеленским он, вроде как, лично знаком, а значит – и предоставление ему гражданства Украины здорово потреплет нервы ВВХ. Но тут вот что совершенно не учитывается.

    Во-первых, и это главное, настроения внутри украинского общества. Эта война выявляет много всего и на разных уровнях, и дальше – будет больше. Каждый раз придется соразмерять плюсы и минусы, и что превышает. В данном случае их не то, что не соразмерили, а вообще не учли.

    Во-вторых, и это не менее важно, есть взаимосвязанность ситуации Невзорова (безотносительно Украины и России) с другими странами/темами. Например, с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года. С рижским и вильнюсским ОМОНом, когда Невзоров, освещая события как журналист был тогда на стороне верных Москве советских силовиков (фильм «Наши»). Казалось бы, давняя история, и сам Невзоров, возможно, сегодня все видит иначе, но технически не уверена, что она разрешена. В интервью BNS в 2011 году Невзоров сказал следующее: «… в Латвии меня ищут, а в Эстонии я «персона нон грата» без права на пересечение границы. Как с этим обстоит дело в Литве, я не знаю, но я подозреваю, что аналогично».

    Понимаете? В этом смысле возникает вопрос: зачем именно сейчас надо было предоставлять Невзорову украинское гражданство? Когда ни для него самого, ни для Украины тем более – нет в этом острой необходимости. Невзоров уехал из России, его критика путинского режима остра и точна (с этим никто не спорит), но причем тут украинское гражданство прямо сейчас по ходу войны?

    Возможно, я ошибаюсь, но чувствую, что конкуренция за влияние внутри Украины между отдельными группами/ведомствами (пока на уровне инициатив их советников) уже началась. Это не значит, что был какой-то недобрый умысел, нет. Просто в порыве конкуренции совсем не был учтен контекст – внутренний и внешний, и появилась ошибочная инициатива.

    Вижу эту ситуацию так.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна СРСР журналіст окупація #stoprussia
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    Навіщо саме зараз надавати Невзорову українське громадянство?