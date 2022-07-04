Про хороших та поганих росіян

У Росії немає навіть натяків на іншу ідеологію. У них зараз взагалі немає альтернативи

Наша дискусія про те чи бувають хороші росіяни, перш за все контрпродуктивна. Чому? Та тому, що це чиста схоластика, яка не допомагає нам вирішити ні одного. Підкреслюю: ні одного важливого для нас питання.

Почну з книги «Моссад», видавництва «Наш Формат». Багато хто з нас нею зачитувався і навіть щось постив на ФБ. Пам‘ятаєте, як ізраїльтяни використали колишнього фашиста, щоб вирішити свої конкретні проблеми? І він їм допоміг не тому, що він хороший фашист чи поганий фашист. А тому, що ізраїльтяни підійшли прагматично до цього конкретного питання, як і до багатьох інших питань.

Звичайно, прагматизм – це багатоходова логіка, а не простий срач. Питання «Чи бувають росіяни хорошими?», насправді, має звучати так: «Чи може ця конкретна людина нам допомогти сьогодні (завтра, післязавтра)?». Мені все одно хороший він чи поганий. Більш важливо, що мені від нього потрібно сьогодні і чим він може бути корисним.

А тепер про трохи складнішу річ: про русскій мір. Ми всі (включно з «хорошими» росіянами, американцями і європейцями чотири місяці дивуємося всій цій непробивній твердолобості росіян, які не бачать очевидні речі. В попередньому пості я поділився лінком на дослідження Ukrainian Institute for the Future про психологію садизму, закладену в русскім мірє. Але ми маємо уяснити ще одну важливу річ: в Росії немає навіть натяків на іншу ідеологію. У них зараз взагалі немає альтернативи (альтернатива – ключове слово).

Є софт варіант русского міра Навального і хард варіант Путіна. А «хороші» росіяни в цілому живуть в інваріантах парадигми Навального.

В 1991 році, коли розвалювався Союз була альтернатива. Зараз альтернативи в голові росіян не існує. І тут є величезна претензія до цих самих «хороших» росіян, які за останні 15 років не додумалися до того, що потрібно запропонувати цю альтернативу, щоб мати можливість зайти в політику. «Хороші» росіяни продовжують жити в ідеологічних ілюзіях Фукуями про «кінець історії».

На жаль, всі наші зусилля поки наражаються не на тупість, а на відсутність іншого.

Що нам з цим робити? За чотири місяці, згідно з даними Левада-центру, кількість тих, хто підтримує діі влади впала на 5%.поки це небагато. Але підкреслю, без альтернативи, їх кількість не буде кардинально рости.

Тому нам, напевне саме нам, доведеться мати справу з «хорошими» росіянами, щоб допомогти їм створити «іншу» ідеологію.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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