Олексій Копитько Експерт та блогер

Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом

Вночі-вранці було багато подій, почнемо з найнаочнішої

СБУ успішно відпрацювала дронами по декількох об'єктах у Криму.

Малюк ввів повторні санкції проти нафтобази АТАН у Гвардійському, а також проти нафтобази в смт Комсомольське («міський округ Сімферополь»).

Самі по собі успішні атаки СБУ вже не дивують і радують скоріше своєю постійністю.

Тут я б виділив кілька моментів.

По-перше, кілька днів тому я писав про ураження декількох РЛС і засобів ППО на південному напрямку, в т.ч. у Криму. Вже є чітка залежність - незабаром будуть якісь успіхи на землі.

Ось вони.

По-друге, крім паливних об'єктів, Служба вразила дронами комплекс «Панцир С-2» - рідкісний випадок у статистиці.

Той же Oryx поки що зафіксував втрату росіянами 35 ЗРПК «Панцир С-1» і жодної модернізованої версії. Це може стати прецедентом.

Крім цього, СБУ вразила 2 чергові РЛС. Чим створила передумови для наступного успіху, який можуть реалізувати якісь інші структури Сил оборони України.

Звідси – по-третє. Відстань між об'єктами – 10 км. Це означає, що в даному районі і на маршруті до нього російська ППО декласована українськими військами. А там – на хвилиночку – аеродроми. І всі лиходії повинні про це пам'ятати. Тобто, Крим підтверджує втрату статусу «непотоплюваного авіаносця» і стає місцем перетворення дорогих систем ППО/ПРО на металобрухт.

Якщо поглянути на значення для фронту.

Все це безпосередньо відіб'ється на можливостях російського окупаційного угруповання на півдні (Херсонська, Запорізька області та сам Крим).

Якщо врахувати, що 26.10 ГУР перехопив залізницю в районі н.п. Чернігівка (30 км на схід від Токмака), це черговий сигнал, що російські війська не можуть нічого накопичити з коштів МТО. Постачання здійснюється з коліс. Що збільшує витрати і звужує можливості.

Плюс окупаційна влада в Криму останній тиждень розпиналася про вирішення всіх проблем з паливом. Внесено поправку.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
