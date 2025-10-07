Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня

7 жовтня Свириденко доповіла Зеленському

Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла, Росія вдарила по Сумах, партизани підірвали колію у Ленінградській області. «Главком» склав добірку новин 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла

Сьогодні, 7 жовтня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.

Також Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Вони обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу.

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Клименка щодо ліквідації наслідків російських ударів у регіонах.

Росія вдарила по Сумах

Сьогодні вранці російські війська атакували Суми, уражено тролейбус і пошкоджено вікна в житлових та нежитлових приміщеннях. Пасажир і водійка отримали допомогу на місці.

Партизани підірвали колію у Ленінградській області

У Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем. Вибух стався вранці 7 жовтня на перегоні «Строганово – Мшинська».

РФ атакувала залізницю на Чернігівщині

Сьогодні, 7 жовтня, російська терористична армія вдарила дронами по Ніжинському районі на Чернігівщині. Під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».

Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з фізики

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2025 року. Нагороду здобули Джон Кларк, Майкл Деворет і Джон Мартініс.

Учені відзначені Нобелівською премією за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі. Зазначається, що цьогорічна премія відкрила можливості для розвитку квантових технологій нового покоління – зокрема, квантової криптографії, комп’ютерів та датчиків.