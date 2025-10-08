Головна Країна Події в Україні
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було

21 тонна в тротиловому еквіваленті перетворила міст на аварійну конструкцію

Ранок 8 жовтня 2022 року назавжди ввійшов у історію – саме цього дня Служба безпеки здійснила першу успішну атаку на Кримський міст, який Кремль вважав одним із головних символів своєї окупаційної присутності. Про це повідомляє «Главком».

Подія мала не лише стратегічне, а й глибоке психологічне значення, оскільки вибух став ударом по російській пропаганді, яка роками прославляла споруду як «недоторканну й незламну». Потужність вибуху – 21 тонна в тротиловому еквіваленті – перетворила міст на аварійну конструкцію. Тоді ворог втратив основний шлях для постачання зброї та боєприпасів на південь України.

Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було фото 1
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було фото 2
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було фото 3

Як відомо, 17 липня 2023 року Служба безпеки здійснила другу атаку на Кримський міст морськими дронами Sea Baby, а 3 червня 2025 року – підводними вибухами пошкодила опори мосту.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», – розповідав глава СБУ Василь Малюк про третій удар по мосту.

Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було фото 4

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року в районі Кримського мосту близько 6:00 пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Внаслідок вибуху міст, який сполучає окупований Крим з Росією, зазнав значних руйнувань: автомобільний проліт впав у воду, а також було серйозно пошкоджено залізничну гілку.

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. За словами Василя Малюка, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

