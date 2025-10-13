Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування

Опитування CBOS показало, що понад 60% громадян Польщі розраховують на американські війська, якщо їхню країну атакує РФ

За результатами опитування, 63,8% поляків переконані, що США стануть на захист Польщі у разі військової агресії з боку Росії, тоді як майже кожен четвертий не розраховує на допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування CBOS для Dziennik Gazeta Prawna.

Водночас кожен четвертий респондент (25,8%) не розраховує на допомогу американських військ у разі загрози. Найбільше довіряють США люди з правими політичними поглядами – 71,4%, а також молодь. У двох наймолодших вікових групах рівень позитивних відповідей перевищив 70%.

Натомість найменш схильні вірити у союзницькі гарантії американців люди середнього віку – 33% дали негативну відповідь, ті, хто проявляє високий інтерес до політики – 34,5%, а виборці лівих партій – 31,3%.

Опитування проводилося на загальнонаціональній вибірці 1 000 повнолітніх респондентів і відображає настрої громадян Польщі щодо можливого військового конфлікту з Росією та довіри до союзників по НАТО.

Нагадаємо, що США запросили роз’яснення від Польщі щодо її подальшої військової підтримки України після заяв прем’єра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї. Варшава запевнила, що підтримка Києва триватиме, хоча й у менших масштабах.

4 березня 2025 року прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив призупинення американської військової допомоги Україні через польський хаб у Ясьонці. Водночас прем’єр України Денис Шмигаль заявив, що поставки тривають за планом і змін станом на ранок немає.

20 вересня 2023 року Міністерство закордонних справ Польщі викликало українського посла Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Зеленський критикував Польщу за введене зернове ембарго та натякнув на політичні ігри європейських партнерів, що створюють «трилер із зерном». Польські лідери, зокрема прем’єр Матеуш Моравецький і президент Анджей Дуда, відреагували різко: пригрозили розширенням заборон на імпорт українських продуктів та підкреслили захист національних інтересів, що загострило дипломатичну напруженість між країнами.