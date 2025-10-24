ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState

На мапі бойових дій зафіксовані зміни лінії фронту на сході та півдні

Українські сили відтіснили російські війська поблизу Кучерового Яру на Донеччині, проте ворог досяг локальних успіхів біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

За інформацією аналітиків, на Добропільському напрямку Збройні сили України змогли відбити позиції поблизу населеного пункту Кучерів Яр, просунувшись уперед.

Гродівка на карті бойових дій DeepState Скриншот мапи DeepState

Водночас ситуація на інших ділянках фронту залишається складною. Окупанти просунулися біля Гродівки та Володимирівки на Донеччині, а також у районі Степногірська на Запоріжжі.

Володимирівка на карті DeepState Скриншот мапи DeepState

Степногірськ на карті DeepState Скриншот мапи DeepState

Нагадаємо, що станом на 24 жовтня 2025 року Росія втратила понад 11 тисяч танків і 33 тисячі артилерійських систем. Триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.