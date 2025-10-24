Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState
Кучерів Яр на карті DeepState: українські війська відбили ворога
Скриншот мапи DeepState

На мапі бойових дій зафіксовані зміни лінії фронту на сході та півдні

Українські сили відтіснили російські війська поблизу Кучерового Яру на Донеччині, проте ворог досяг локальних успіхів біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState. 

За інформацією аналітиків, на Добропільському напрямку Збройні сили України змогли відбити позиції поблизу населеного пункту Кучерів Яр, просунувшись уперед.

Гродівка на карті бойових дій DeepState
Гродівка на карті бойових дій DeepState
Скриншот мапи DeepState

Водночас ситуація на інших ділянках фронту залишається складною. Окупанти просунулися біля Гродівки та Володимирівки на Донеччині, а також у районі Степногірська на Запоріжжі.

Володимирівка на карті DeepState
Володимирівка на карті DeepState
Скриншот мапи DeepState
Степногірськ на карті DeepState
Степногірськ на карті DeepState
Скриншот мапи DeepState

Нагадаємо, що станом на 24 жовтня 2025 року Росія втратила понад 11 тисяч танків і 33 тисячі артилерійських систем. Триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Вибух супроводжувався потужною пожежею
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
3 жовтня, 08:36
Кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження «позитивних тенденцій» зі здатністю України завдавати ударів
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
5 жовтня, 12:33
За словами аналітиків, Кремль готує росіян до «повної перемоги в Україні за будь-яку ціну»
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
21 жовтня, 08:03
Через розмір і швидкість розвідувальні БПЛА складно виявити та уразити
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
22 жовтня, 18:13
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
21 жовтня, 22:59
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
25 вересня, 16:52
Сирський проаналізував деталі оперативної ситуації на гарячих напрямках фронту
Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля
4 жовтня, 19:36
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
10 жовтня, 12:04

Події в Україні

ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState
ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState
Корецький монастир визнано афілійованим з Російською православною церквою
Корецький монастир визнано афілійованим з Російською православною церквою
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua