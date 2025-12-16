Головна Думки вголос Олексій Копитько
Олексій Копитько

Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз

Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент
Як Україна ламає морську логістику Росії

Берлін і німці. Оновимо, що відомо про хід переговорів. Водний компонент.

• 1 •

Повітряною «рукою» Малюк втретє ввів санкції проти нафтовидобувних платформ «Лукойла» на Каспії. Дрони ЦСО «А» СБУ повторно атакували платформу на родовищі ім. Ю. Корчагіна. Раніше двічі була атакована платформа на родовищі ім. В. Філановського.

Поки що у Північному Каспії недоторканою залишилася платформа на родовищі ім. В. Грайфера. Це, я так розумію, залишили на Новий рік.

На тлі переговорів про продаж зарубіжних активів «Лукойла» подібні атаки не тільки позбавляють російську компанію видобувних можливостей, але і збивають ціну. Тобто, росіяни втратять гроші подвійно.

• 2 •

Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент: вразили в порту Новоросійська підводний човен класу «Варшавянка» (носій «Калібрів»).

СБУ поки не оприлюднила назву, якщо судити з відкритих даних, це має бути один з трьох човнів: Б-262 «Старий Оскол», Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпіно». Думаю, трохи пізніше дізнаємося.

Це другий підводний човен класу «Варшавянка», який постраждав з 2022 року. Перший – «Ростов-на-Дону» – атакували з повітря в севастопольському доці.

З огляду на те, що спрацював підводний дрон, зараз у росіян різко додасться головного болю щодо захисту об'єктів у порту та всієї логістики. Виводити кораблі страшно. Запускати протичовнову авіацію – теж страшно. Оскільки деякі морські «малюки» і «Магури» оснащені ракетами.
Україна демонструє готовність перетворити чорноморські порти РФ на гарбуз.

• 3 •

Вчора атакований дронами «Sea Baby» танкер «тіньового флоту» Росії Virat, що ходив під фейковим прапором (тобто без прапора), прибув для ремонту на верф у турецькому місті Тузла. Але вже під новою назвою – «Прометей» – і ... з російським прапором.

Наочно показано, що «тіньовий флот» з російськими командами та екзотичними прапорами, який всі «не бачать», є і за формою, і по суті російським.

Відсутність дієвої реакції партнерів на маневри російського флоту виглядає все потворніше. Розширення списку санкцій мало допомагає, словесна еквілібристика не допомагає взагалі. Потрібна фізична блокада, в першу чергу – на Балтиці.

Підсумок

Переговорникам у Берліні є, на що спертися. Коли через день створюються прецеденти в активній обороні, набагато складніше нав'язувати завідомо неприйнятне під соусом «немає карт». І це тільки на воді. Адже є ще й на суші...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
