Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1316-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 2

Противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 3

Відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 5

Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 6

Вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 10

Українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року фото 11

Наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки.

Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.

