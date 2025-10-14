Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
фото: ДСНС Сумщини

Зеленський: Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно

У ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині», – зазначив президент.

Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів фото 1

Зеленський наголосив, що щодня Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, газових об’єктах. Він додав, що «світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин».

Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів фото 2

«Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, «сімки», усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс», – підсумував глава України.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Теги: Володимир Зеленський війна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною
Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
10 жовтня, 12:07
Енергетики ліквідують наслідки російської атаки
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
10 жовтня, 08:18
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
6 жовтня, 20:33
Патріарх Кирило був хедлайнером З’їзду релігійних лідерів в Астані (тисне руку президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву)
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
5 жовтня, 21:38
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
22 вересня, 09:12
У Нью-Йорку відбудеться саміт щодо поверненню українських дітей
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
20 вересня, 13:16
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
«Показують безумовно хороший результат». Зеленський анонсував створення нових окремих військ
20 вересня, 12:47
Лешек Міллер різко висловився про президента України під час інтерв’ю польському Radio Zet
У Польщі експрем’єр різко висловився про Зеленського: реакція України
19 вересня, 10:29

Події в Україні

Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині (фото)
РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині (фото)
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua