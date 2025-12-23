Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку

Пастка імені де Вевера

Тема виділення Україні 90 млрд євро через пільговий кредит ЄС у вирі подій відійшла на другий план.

Хоча є момент, який залишився без уваги і, на мій погляд, несе стратегічні ризики для Європи.

Для наочності опишемо ситуацію через фігуру бельгійського прем'єр-міністра Барта де Вевера.

Де Вевер був найбільш активним противником ідеї фінансування оборони України за рахунок передачі заморожених російських активів. Сюжет цієї історії неодноразово описували, не буду повторюватися.

У підсумку лідери ЄС прийняли рішення, яке, з одного боку, додає Україні стійкості. Оскільки забезпечує ресурсами на критичний період.

У той же час сама Європа опиняється в пастці Путіна як мінімум у трьох аспектах: страх, корупція і «ілюзія Чемберлена».

Перший. Барт де Вевер зробив заяву, що йому надходять погрози про «вічні наслідки» і, як випливає з контексту, він боїться.

Факт подібної заяви для лідера держави дивний сам по собі. Може, варто задуматися про пошуки іншої роботи?

Але найгірше те, що така позиція ідеально вписується в російську парадигму. Росіяни впевнені, що на заході тремтять від страху. Базова тактика Кремля – залякувати і тиснути до того моменту, коли починається жорстка відсіч. І тільки в точці жорсткої відсічі вони готові про щось прагматично розмовляти.

Барт де Вевер може стати улюбленим політиком у Москві (або в інтерпретації Путіна – улюбленим «європейським підсвинком»). Він проявив слабкість, отже, буде постійною мішенню атак. Він ідеально мотивує Росію до продовження тиску на Європу в цілому і на Бельгію зокрема. Причому, у випадку Бельгії, такий тиск навряд чи матиме характер військового вторгнення, це очевидно.

«На допомогу» прийдуть кібератаки, штучні потоки нелегальних мігрантів, «невідомі дрони», сприяння фермерам або іншим протестним групам у вуличній ескалації та ще цілий арсенал допорогових засобів.

Друге. Бельгія продовжує заробляти на заморожених російських грошах. І з кожним роком цей ресурс буде зростати.

Тобто, де Вевер захищає не просто якісь ідеальні принципи, а цілком прагматичну можливість поповнювати казну. Такий підхід є нічим іншим, як політичною корупцією.

У Кремлі публічно критикують, але таємно аплодують. Оскільки всі глави країн ЄС знають про заробіток Бельгії, підривається аргументація необхідності згортання відносин з Росією, поки вона поводиться як агресор.

У Орбана, Фіцо, Бабіша, ряду німецьких, французьких, італійських та інших політиків є абсолютно залізні підстави запитувати – а чим ми гірші? Комусь потрібна нафта, комусь газ, інша сировина або ринок збуту. У кожного свій інтерес – чому їм повинні жертвувати, коли Бельгія в привілейованому становищі на роки, якщо не на десятиліття?

Вдумайтеся: завдяки де Веверу, Путін корумпує і підриває основи об'єднаної Європи навіть замороженими активами. Європейці роблять все самі, отруюють себе цією отрутою.

Третє, мабуть, головне.

З подачі Бельгії (і країн, які поділяють її позицію) ЄС опинився на завідомо помилковому і програшному шляху дотримання застарілих правил, якими Росія і її союзники з числа автократій не пов'язані.

Жирну риску під цими правилами підвели США, відкрито зафіксувавши в стратегії національної безпеки готовність підривати ЄС зсередини, підтримуючи політичні групи, що відповідають американській повістці. Це рівно те, що вже робить Росія, заохочуючи крайнощі зліва і справа.

Де Вевер відстоює позицію, що конфіскація російських активів може мати певні юридичні наслідки для Бельгії. Це виглядає як повне відривання від реальності. На вас летить астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комунальні послуги. Путін звернеться до суду? Ви серйозно?

Справа в тому, що самі європейці очікують прямого зіткнення з Росією на рубежі 2029/2030 рр., записують це собі в документи стратегічного планування і частково починають готуватися. Але в принципових моментах продовжують діяти, немов російської загрози немає.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що не вірить у сценарій повномасштабного конфлікту, але цілком допускає варіант підриву ЄС/НАТО зсередини через демонстрацію недієздатності. Зокрема – через агресію проти країн Балтії, на яку не буде гідної відповіді. Тому Німеччина активно інвестує в розвиток Бундесверу, в тому числі – через партнерство з Україною.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вніс уточнення: за його даними, Росія перенесла терміни готовності до нападу на країни Балтії з 2030 на 2027 рік. Тобто, через пару років за інерційного сценарію юридичні проблеми будуть останніми в ряду проблем.

Аргумент, що Путін захопить європейські активи в Росії, не витримує критики. Путін їх у будь-якому випадку захопить, просто момент ще не настав. Підтримувати ілюзію, що можливий якийсь цивілізований діалог в рамках правил, коли Росія готується до війни і Європа формально це визнає, абсолютно нелогічно і контрпродуктивно.

Це повна копія ідеї Чемберлена отримати від Гітлера розписку, що Німеччина не піде на ескалацію.

Путін нещодавно заявив, що готовий виписати таких папірців скільки завгодно. Бо він знає, що, коли почнеться гаряча фаза конфлікту, все це обнулиться в одну секунду.

Виникне нова реальність, де умови диктуватиме переможець.

Бельгії потрібно думати про те, як опинитися серед переможців. Якщо, звичайно, вона на боці Європи, а не Москви. Тому що переможцем може бути або об'єднана Європа разом з Україною, або противники Європи.

Барт де Вевер заявив, що відмова передавати російські гроші для фінансування оборони України врятувала Європу від «розколу і хаосу». Насправді розкол лише поглибився, а хаос буде ще більш руйнівним.

Росія не зупиниться. Бельгійці одного прекрасного дня можуть усвідомити, що їхній спосіб життя зруйновано. Цінності підірвано. Гуманізм як базова ідея розтоптано. Зате кремлівські гроші – в цілості.

Відразу виникне питання – а як ми тут опинилися? І ось тут дійсно будуть «вічні наслідки» для політиків, які продали майбутнє країни заради миттєвого комфорту.

Вихід тільки в тому, щоб зламати інерційний сценарій, який на руку Москві. Найпростіше – заблокувати російський «тіньовий флот» з нафтою і закрити лазівки поставок до РФ важливого обладнання, технологій, всього, що працює на війну.

Росію потрібно змусити відступити. Тоді Європа встоїть і посилиться у світі з новою реальністю.