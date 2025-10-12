Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»

Трамп: у мене все чудово, я чудово проводжу час

«Зупинив сім війн, сподіваюся зупинити й цю», – Трамп розповів онуці, як справи у Білому домі

Президент США Дональд Трамп в неформальній розмові зі своєю онукою поділився враженнями від роботи в Білому домі та заявив про значні досягнення. Він також висловив надію на припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Каю Трамп.

На запитання онуки «Як справи в Білому домі?», Трамп відповів:

«У мене все чудово, я чудово проводжу час. Ми зробили велику роботу – я зупинив сім війн. Сім! Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивства. Усе працює добре, економіка блискуча».

pic.twitter.com/9yX6woSUCV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2025

Як відомо, адміністрація Трампа змінює свою позицію і стає дедалі більш нетерплячою щодо президента росії Володимира Путіна. Президент США висловив свої сподівання на припинення повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре став приводом обговорень у мережі. Команда політика виклала нове відео з ним, зняте під російськомовний трек. Про це повідомляє «Главком».

Так, у Instagram з'явилося нове відео з Трампом, на якому він грає в гольф зі своєю онучкою. У ролику були зібрані найяскравіші моменти гри 79-річного Дональда та 18-річної Кай Медісон.

Трамп був одягнений у класичний для себе спортивний образ – чорний костюм для гольфу. На голові у нього майоріла червона кепка з крилатою фразою Make America great again. Онука президента США, своєю чергою, обрала більш легкий, літній комплект, характерний для гольфістів: блакитну сорочку-поло та коротку білу спідницю. Її образ доповнили білі кросівки та темна бейсболка.