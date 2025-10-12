Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
Трамп: у мене все чудово, я чудово проводжу час
фото: скріншот з відео

«Зупинив сім війн, сподіваюся зупинити й цю», – Трамп розповів онуці, як справи у Білому домі

Президент США Дональд Трамп в неформальній розмові зі своєю онукою поділився враженнями від роботи в Білому домі та заявив про значні досягнення. Він також висловив надію на припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Каю Трамп.

На запитання онуки «Як справи в Білому домі?», Трамп відповів:

«У мене все чудово, я чудово проводжу час. Ми зробили велику роботу – я зупинив сім війн. Сім! Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивства. Усе працює добре, економіка блискуча».

Як відомо, адміністрація Трампа змінює свою позицію і стає дедалі більш нетерплячою щодо президента росії Володимира Путіна. Президент США висловив свої сподівання на припинення повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре став приводом обговорень у мережі. Команда політика виклала нове відео з ним, зняте під російськомовний трек. Про це повідомляє «Главком».

Так, у Instagram з'явилося нове відео з Трампом, на якому він грає в гольф зі своєю онучкою. У ролику були зібрані найяскравіші моменти гри 79-річного Дональда та 18-річної Кай Медісон.

Трамп був одягнений у класичний для себе спортивний образ – чорний костюм для гольфу. На голові у нього майоріла червона кепка з крилатою фразою Make America great again. Онука президента США, своєю чергою, обрала більш легкий, літній комплект, характерний для гольфістів: блакитну сорочку-поло та коротку білу спідницю. Її образ доповнили білі кросівки та темна бейсболка.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Повернувся з полону й потрапив до в’язниці: історія росіянина Гугуєва
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
8 жовтня, 09:33
Письменниця презентувала нову книгу
Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику
6 жовтня, 14:31
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
29 вересня, 03:57
Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)
26 вересня, 19:26
Глава держави: «Російські чиновники повинні переконатися, що знають, де найближче бомбосховище»
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
25 вересня, 13:00
Речник ВООЗ підкреслив, що «наука довела», що вакцини не викликають аутизму
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
23 вересня, 14:46
Раніше американський лідер стверджував, що його терпіння до російського диктатора «швидко вичерпується»
Путін мене підвів – Трамп
18 вересня, 18:22
США пропонують ввести санкції проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, компанії «Роснефть»
США підготували для G7 план тиску на Росію – Bloomberg
12 вересня, 22:19

Політика

ISW: Росія готується до війни з НАТО
ISW: Росія готується до війни з НАТО
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
США стають дедалі нетерплячішими щодо Путіна – Politico
США стають дедалі нетерплячішими щодо Путіна – Politico
Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини
Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини
Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»
Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua