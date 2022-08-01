Перемога України врятує Балкани

Росія може використати локальні конфлікти всередині Євросоюзу, аби відволікти увагу від України

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Суть российской тактики – создавать новые очаги пожаров, дабы отвлечь внимание от Украины, лишить нас поддержки и понудить к уступкам.

Балканы – идеальное средство для использования в качестве шантажа. И Москва применяет этот инструмент открыто.

Главной погремушкой Москвы является руководитель Республики Сербской в составе Боснии и Герцоговины Милорад Додик. Это наиболее управляемый из Белграда-Москвы субъект в конструкции.

С помощью демарша этого субъекта в один ход можно дезорганизовать БиГ и регулировать повышение/понижение градуса дискуссии.

Комплекс факторов свидетельствует, что Белград накапливает вооружения дабы иметь возможность вести дискуссию в формате локальной конвенциональной войны. В частности, в апреле Сербия открыто продемонстрировала купленные в Китае системы ПВО (самая крупная поставка китайского оружия в Европу). Есть немалая вероятность, что Сербия много чего из приобретений не показала.

Помимо этого, 10 июня Сербия подписала с Венгрией «всеобъемлющее энергетическое соглашение». В частности, Сербия купила у Венгрии газ и будет хранить его в венгерских ПГХ. Для обеспечения энергетической стабильности Сербия также рассчитывает получить «китайский уголь».

По старой конспирологической традиции предположим, что «венгерский» газ и «китайский» уголь происходят из одного источника.

Так вот. Подкачавшись оружием и прикрыв энергетические тылы на фоне нервозности в Европе, Сербия должна была войти в осень в сильной позиции. И в этой сильной позиции быть готовой по свистку раздувать небольшой пожарчик.

На фоне глобально неровной ситуации с продовольствием угроза получить накануне сложной зимы потоки беженцев ещё и с Балкан – это просто джекпот для ЕС. Если это происходит, наблюдаем следующее.

БиГ становится зияющей раной. Хорватский президент-девиант получает аргументы почему лучше дружить с Россией. В Черногории, где проевропейское правительство должно подготовить новые выборы, ситуация может качнуться в неправильную сторону.

Венгерский вождь станет ещё более невменяемым. Может потерять твёрдость Словакия, где своя атмосфера. В Болгарии пророссийские силы могут взять власть. Друзьям Украины в Италии станет неимоверно сложно сохранить власть и удержать линию...

Итого, небольшой костёр может дестабилизировать несколько стран НАТО. А условные греки продолжат возить российскую нефть, ибо станет не до них.

Однако.

Это всё на осень. Ибо надо подготовиться и выступить в нужный России момент.

В ближайшие месяц-полтора состоится очередной раунд битвы за Украину. Возникнет некая линия фронта, которую Москва попытается стабилизировать.

В качестве традиционной уловки Кремль разыграет схему с аннексией временно захваченных территорий РАНЬШЕ заявленного срока. Скажем, не 11 сентября, а числа 18-21 августа.

С точки зрения упоротого российского символизма – это будет локальный реванш за ГКЧП. Плюс испортит нам праздники.

Пока мир пробудится от летней апатии и попытается к середине сентября наморщить лоб для реакции (старт политического сезона в США, сессия ГА ООН…), вот тут балканская карта и должна пойти в ход.

Ввиду чего нынешние трения в северном Косово, могут быть:

1) Началом разогрева темы со стороны Сербии (если она в целом готова к конфликту). БиГ выстрелит в нужный момент;

2) Провокацией Сербии со стороны сил добра на фальстарт, дабы иметь возможность отрубить и «венгерский газ», и «китайский уголь», и много чего ещё. И в целом вывести эту карту из игры в интересах России.

Повод с номерами/документами в Косово возникает не первый раз. Вопрос в том – решат ли стороны противостояния дожимать эту ситуацию. Либо побузят какое-то время, но всё будет происходить в границах допустимого без эскалации и кровопролития, способного перерасти в войну.

Срываться в конфликт Белграду без гарантированного успеха особого резона нет. Можно не выгрести.

Ключ ко всему этому – в руках сил обороны Украины.

Российский план обратится в тыкву, если сама Россия проиграет очередной раунд. Сербы вряд ли начнут «отвлекающий манёвр», если увидят, что Россия терпит одну неудачу за другой. Это позволит распутать весь клубок.

Если карта России не сыграет, спираль может раскрутиться в другую сторону.

Сербия падёт в пучину внутренних разборок. Республика Сербская потеряет опору. Как и сербы в Косово. Венгрия получит головную боль и будет вынуждена поумерить амбиции. Ибо венгерская оппозиция заимеет шикарный аргумент на тему «к чему приводит дружба с Россией».

Словакия и Болгария отринут пророссийских мракобесов. Черногория устоит на правильном пути.

Произойдёт общее оздоровление ситуации в регионе.

Общеевропейский вывод – все дружно работаем на победу Украины.

Тут и конспирологии конец.