Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько радник Міністра оборони

Перемога України врятує Балкани

Сьогодні, 18:25 glavcom.ua
Конфлікт на Балканах тліє вже десятиліттями
фото: balkaninsight.com

Росія може використати локальні конфлікти всередині Євросоюзу, аби відволікти увагу від України

Мовою оригіналу

Суть российской тактики – создавать новые очаги пожаров, дабы отвлечь внимание от Украины, лишить нас поддержки и понудить к уступкам.

Балканы – идеальное средство для использования в качестве шантажа. И Москва применяет этот инструмент открыто.

Главной погремушкой Москвы является руководитель Республики Сербской в составе Боснии и Герцоговины Милорад Додик. Это наиболее управляемый из Белграда-Москвы субъект в конструкции.

С помощью демарша этого субъекта в один ход можно дезорганизовать БиГ и регулировать повышение/понижение градуса дискуссии.

Комплекс факторов свидетельствует, что Белград накапливает вооружения дабы иметь возможность вести дискуссию в формате локальной конвенциональной войны. В частности, в апреле Сербия открыто продемонстрировала купленные в Китае системы ПВО (самая крупная поставка китайского оружия в Европу). Есть немалая вероятность, что Сербия много чего из приобретений не показала.

Помимо этого, 10 июня Сербия подписала с Венгрией «всеобъемлющее энергетическое соглашение». В частности, Сербия купила у Венгрии газ и будет хранить его в венгерских ПГХ. Для обеспечения энергетической стабильности Сербия также рассчитывает получить «китайский уголь».

По старой конспирологической традиции предположим, что «венгерский» газ и «китайский» уголь происходят из одного источника.

Так вот. Подкачавшись оружием и прикрыв энергетические тылы на фоне нервозности в Европе, Сербия должна была войти в осень в сильной позиции. И в этой сильной позиции быть готовой по свистку раздувать небольшой пожарчик.

На фоне глобально неровной ситуации с продовольствием угроза получить накануне сложной зимы потоки беженцев ещё и с Балкан – это просто джекпот для ЕС. Если это происходит, наблюдаем следующее.

БиГ становится зияющей раной. Хорватский президент-девиант получает аргументы почему лучше дружить с Россией. В Черногории, где проевропейское правительство должно подготовить новые выборы, ситуация может качнуться в неправильную сторону.

Венгерский вождь станет ещё более невменяемым. Может потерять твёрдость Словакия, где своя атмосфера. В Болгарии пророссийские силы могут взять власть. Друзьям Украины в Италии станет неимоверно сложно сохранить власть и удержать линию...

Итого, небольшой костёр может дестабилизировать несколько стран НАТО. А условные греки продолжат возить российскую нефть, ибо станет не до них.

Однако.

Это всё на осень. Ибо надо подготовиться и выступить в нужный России момент.

В ближайшие месяц-полтора состоится очередной раунд битвы за Украину. Возникнет некая линия фронта, которую Москва попытается стабилизировать.

В качестве традиционной уловки Кремль разыграет схему с аннексией временно захваченных территорий РАНЬШЕ заявленного срока. Скажем, не 11 сентября, а числа 18-21 августа.

С точки зрения упоротого российского символизма – это будет локальный реванш за ГКЧП. Плюс испортит нам праздники.

Пока мир пробудится от летней апатии и попытается к середине сентября наморщить лоб для реакции (старт политического сезона в США, сессия ГА ООН…), вот тут балканская карта и должна пойти в ход.

Ввиду чего нынешние трения в северном Косово, могут быть:

1) Началом разогрева темы со стороны Сербии (если она в целом готова к конфликту). БиГ выстрелит в нужный момент;

2) Провокацией Сербии со стороны сил добра на фальстарт, дабы иметь возможность отрубить и «венгерский газ», и «китайский уголь», и много чего ещё. И в целом вывести эту карту из игры в интересах России.

Повод с номерами/документами в Косово возникает не первый раз. Вопрос в том – решат ли стороны противостояния дожимать эту ситуацию. Либо побузят какое-то время, но всё будет происходить в границах допустимого без эскалации и кровопролития, способного перерасти в войну.

Срываться в конфликт Белграду без гарантированного успеха особого резона нет. Можно не выгрести.

Ключ ко всему этому – в руках сил обороны Украины.

Российский план обратится в тыкву, если сама Россия проиграет очередной раунд. Сербы вряд ли начнут «отвлекающий манёвр», если увидят, что Россия терпит одну неудачу за другой. Это позволит распутать весь клубок.

Если карта России не сыграет, спираль может раскрутиться в другую сторону.

Сербия падёт в пучину внутренних разборок. Республика Сербская потеряет опору. Как и сербы в Косово. Венгрия получит головную боль и будет вынуждена поумерить амбиции. Ибо венгерская оппозиция заимеет шикарный аргумент на тему «к чему приводит дружба с Россией».

Словакия и Болгария отринут пророссийских мракобесов. Черногория устоит на правильном пути.

Произойдёт общее оздоровление ситуации в регионе.

Общеевропейский вывод – все дружно работаем на победу Украины.

Тут и конспирологии конец.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа Боснія і Герцеговина Сербія росія гібридна війна війна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенти Росії та Сербії не приховують своєї співпраці
Чи здатен Путін на ще одну війну в Європі
Сьогодні, 15:15
Сербська військова техніка на півночі Косова в районі села Яріньє
Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву
Вчора, 20:56
Путін підписав нову Морську доктрину 31 липня
Загарбницькі апетити Путіна ростуть: карта «інтересів РФ» у світовому океані
Сьогодні, 16:58

Олексій Копитько

Перемога України врятує Балкани
Перемога України врятує Балкани
Чому Росія програє Україні
Чому Росія програє Україні
Втрати Росії. Де ворог зможе набрати резерви
Втрати Росії. Де ворог зможе набрати резерви
Рамштайн-4. Підсумки
Рамштайн-4. Підсумки
П'ять компонентів успіху ЗСУ
П'ять компонентів успіху ЗСУ
Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars
Чому Міноборони погодилось не стріляти по Росії з Himars

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України
11K
Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву
11K
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати
10K
У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)
7584
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря
6930
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»

Новини

Депутат Бундестагу пояснив, як запустити процес виплат репарацій Україні
Сьогодні, 15:33
В Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини
Сьогодні, 14:27
ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   
Сьогодні, 14:17
Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)
Сьогодні, 14:10
ЗСУ захопили в полон 11 окупантів, в тім числі – офіцера  
Сьогодні, 13:47
Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
Сьогодні, 13:44

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту