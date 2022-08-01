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Загарбницькі апетити Путіна ростуть: карта «інтересів РФ» у світовому океані

Надія Клочко
Вчора, 16:58 glavcom.ua
Загарбницькі апетити Путіна ростуть: карта «інтересів РФ» у світовому океані
Путін підписав нову Морську доктрину 31 липня
фото: російські ЗМІ

Нова Морська доктрина РФ свідчить, що «національні інтереси» країни-агресорки Чорним морем не обмежуються

Росія вважає своєю «зоною національних інтересів» значну частину світового океану навколо Євразії та Африки. Про це заявили в ефірі російського пропагандистського телеканалу «Росія 1».

Відповідну карту російські пропагандисти показали у новинному сюжеті. Як видно з карти, «національні інтереси» Росії не обмежують Чорним морем, а включають у себе Середземне, Балтійське та Охотське моря, а також частину Атлантичного, Індійського та Північного Льодовитого океанів.

Загарбницькі апетити Путіна ростуть: карта «інтересів РФ» у світовому океані фото 1

Як відомо, президент країни-агресора Володимир Путін нещодавно затвердив нову Морську доктрину Росії, де назвав акваторію Чорного моря «зоною національних інтересів», а також назвав загрозою НАТО

У новій доктрині Росії позначені «кордони та зони національних інтересів країни», насамперед – в Арктиці, Чорному, Охотському та Берингових морях.

«Їх захист забезпечуватимемо твердо і всіма засобами. Ключове тут – це можливості військово-морського флоту. Він здатний блискавично відповісти всім, хто вирішить посягнути на наш суверенітет і свободу», – заявив він. 

Путін пригрозив, що найближчими місяцями ЗС РФ отримають гіперзвукові комплекси «Циркон». Першим носієм стане фрегат «Адмірал Горшков». За його словами, для комплексів «немає перешкод».

Морська доктрина відносить до основних загроз безпеки РФ «курс США на домінування у світовому океані та зростання активності НАТО». Російський диктатор заявив, що підвищуватиме бойові можливості флоту «для забезпечення національної безпеки та захисту інтересів у світовому океані».

Нагадаємо, 31 липня у Санкт-Петербурзі під час головного військово-морського параду Росії російський диктатор Володимир Путін повідомив, що підписав укази про затвердження Морської доктрини Росії та Корабельного статуту військово-морського флоту Росії.

До слова, раніше так званий «губернатор» тимчасово окупованого Криму Михайло Развожаєв повідомив, що, ймовірно, український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту. Поранені п’ятеро осіб.

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Теги: росія Чорне море путін

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