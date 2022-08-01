Чи здатен Путін на ще одну війну в Європі
Сербія явно підіграла Росії
Впевнений, що маса коментаторів на питання «що це було?» роз‘яснять: це Путін показував усьому світові, що здатний розпалити ще одну війну в Європі.
І при цьому проігнорують обставину, що справу ми мали з чимось протилежним – демонстрацією абсолютної неспроможності Путіна це зробити. Тому що КФОР (читай: сили НАТО) з Косова нікуди не поділися, реакція їх була абсолютно передбачуваною, а значить, операція «починаємо війну» була жалюгідним і завідомо приреченим шоу від першої своєї секунди. І результат плішивому замовнику-спонсорові воно дало рівно протилежний очікуваному, показавши його крайній відчай.
Думаю, другим перспективним результатом інциденту може бути крах політичної кар‘єри Вучича. Я мало що знаю про Сербію й настрої сербів, але народи в демократичних країнах практично ніколи не прощають своїм керівникам, коли ті:
- готові втягнути їх у безнадійну війну заради відверто чужих інтересів;
- після грізних войовничих заяв привселюдно обсираються й тікають у будку підібгавши хвоста.
Питання, якими важелями Путін зумів добитися від Вучича цього завідомого політичного суїциду, залишимо справжнім експертам.
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