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Карл Волох Політолог

Чи здатен Путін на ще одну війну в Європі

Сьогодні, 15:15 glavcom.ua
Президенти Росії та Сербії не приховують своєї співпраці
фото: reuters

Сербія явно підіграла Росії

Впевнений, що маса коментаторів на питання «що це було?» роз‘яснять: це Путін показував усьому світові, що здатний розпалити ще одну війну в Європі.

І при цьому проігнорують обставину, що справу ми мали з чимось протилежним – демонстрацією абсолютної неспроможності Путіна це зробити. Тому що КФОР (читай: сили НАТО) з Косова нікуди не поділися, реакція їх була абсолютно передбачуваною, а значить, операція «починаємо війну» була жалюгідним і завідомо приреченим шоу від першої своєї секунди. І результат плішивому замовнику-спонсорові воно дало рівно протилежний очікуваному, показавши його крайній відчай.

Думаю, другим перспективним результатом інциденту може бути крах політичної кар‘єри Вучича. Я мало що знаю про Сербію й настрої сербів, але народи в демократичних країнах практично ніколи не прощають своїм керівникам, коли ті:

  • готові втягнути їх у безнадійну війну заради відверто чужих інтересів;
  • після грізних войовничих заяв привселюдно обсираються й тікають у будку підібгавши хвоста.

Питання, якими важелями Путін зумів добитися від Вучича цього завідомого політичного суїциду, залишимо справжнім експертам.

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Теги: війна путін Сербія Косово НАТО

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