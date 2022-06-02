Перестаньте вірити усім чуткам про постачання зброї

Міноборони не займається розподілом отриманої зброї

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Поскольку снова начались шатания вокруг темы поставок оружия, пару штрихов для наведения резкости.

Первое. Позиция Минобороны уже неоднократно звучала – комментариев либо не будет вообще, либо они будут постфактум в том виде, который не навредит делу. Мы четко придерживаемся договорённостей с партнерами и отдаём им право озвучивать конкретику в той мере, в какой это целесообразно. Самое лучшее сообщение – видео с фронта, как наши воины применяют полученные образцы.

Второе. Информация из зарубежных СМИ – это не обязательно инсайд о фактах. Это могут быть домыслы, ощущения, сознательное запутывание, игра на публику. Тамошние журналисты и политики от наших ничем не отличаются. Поэтому такую «информацию» не стоит абсолютизировать. По тем же MLRS просто дождитесь однозначного официального сообщения.

Третье. Минобороны не занимается распределением полученного оружия. От слова совсем. Это было бы странно, потому что Минобороны как гражданский центральный орган исполнительной власти непосредственно не руководит боевыми действиями. Всё добытое оружие (купленное, полученное по линии МТД) централизованно передаётся ЗСУ, командование видит картину в целом, знает приоритеты и распределяет согласно им.

Четвертое. Из плохого – тяжелого оружия и боеприпасов не хватает. Поэтому работа идёт круглосуточно. Узкое место – армии тех стран, которые теоретически могут помочь, сами иногда находятся в ущербном состоянии. Чтобы реанимировать промышленность нужно время. Ресурсы приходится собирать по крохам. Существует бюрократическая инерция, которая часто является следствием политической неготовности. Т.е., вроде как политическое «добро» есть, оно озвучено, но полностью обнуляется на уровне бюрократических нюансов.

Пятое. Из хорошего – мы находимся в активной фазе перехода на ранее недоступные виды вооружений. Если суммировать всё полученное по той же артиллерии – это наглядный пример верного стратегического решения, которое позволило избежать тупика и создать условия для достижение баланса сил по данному компоненту в ближайшие 3-4 месяца. Окошки возможностей сейчас открываются по разным направлянием. В т.ч. – по БПЛА. Медленно, пока недостаточно, но это выползание на новый уровень, где уже возможно масштабирование.

Джерело: блог Олексія Копитько

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