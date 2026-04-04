Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає

Заяви Кремля про «два місяці» є неприйнятними за змістом, але зрозумілими за формою

Чому Кремль намагається встигнути до літа

Перш ніж скласти конспірологічну картину поточної ситуації, зафіксуємо деякі віхи – від загального до нашого.

• 1 •

Загальносвітовий таймінг багато в чому продиктований виборчим циклом в Америці та маневрами президента США Дональда Трампа.

3 листопада (через сім місяців) – вибори до Конгресу США, може змінитися баланс сил і в Палаті представників, і в Сенаті. Також переобирається низка губернаторів та інших діячів.

З вересня США занурюються у внутрішню політику, зовнішні кроки оцінюватимуться виключно через вплив на вибори, за підсумками яких Трамп може зберегти/втратити нинішній обсяг влади. Серпень випадає. 4 липня – 250 років США. 11 червня – 19 липня – чемпіонат світу з футболу (11 міст у США, 3 у Мексиці та 2 у Канаді). Фінал – у передмісті Нью-Йорка. Загалом червень-липень – завершення підготовки та святкування 250-річчя США.

Підсумок: залишається 2–2,5 місяці, коли США ще реагуватимуть на зовнішні подразники, і максимум 4 місяці, поки ще можна хоч кудись достукатися за нинішнього американського розкладу. Потім це не матиме сенсу.

До 4 липня або вже восени будуть вирішувати щось із Кубою, аби зібрати максимум публічних бонусів. Ймовірно, саме цим продиктовано рішення пропустити на Кубу танкер з російською нафтою (один танкер – приблизно один місяць життєдіяльності країни). Щоб не було фальстарту.

• 2 •

США – Китай. На 14–15 травня призначено перенесений візит Трампа до Китаю. Це делікатний момент. У разі несприятливого для США розвитку подій у Перській затоці (Китай буде зовсім не проти) не можна виключати скасування візиту.

Тоді він навряд чи може відбутися раніше осені. Однак їхати до Китаю напередодні виборів має сенс лише з набором якихось дуже сильних аргументів. Які ще належить створити. Але Пекіну немає логіки приймати Трампа до виборів, якщо він буде в якійсь сильній позиції, щоб не набирати додаткові очки.

Тобто, весь американо-китайський трек у 2026 році може бути призупинений. А в разі невдачі Трампа в листопаді виникають додаткові сценарії.

Тож багато міркувань (у тому числі й моїх), які ґрунтувалися на плановому візиті 30.03–02.04, або повністю спростовані, або відкладені на потім. Інший таймінг – інший ланцюг подій.

Повернення до цього курсу можливе за умови стабілізації в Перській затоці та більш-менш планового проведення візиту в травні.

• 3 •

Багатосторонні лінії. 15-17 червня у Франції відбудеться 52-й саміт лідерів G7. З огляду на нещодавні суперечки на рівні міністрів закордонних справ і напівпрезирливе ставлення Трампа до Макрона (для якого вже почнеться зворотний відлік на посаді президента, і Трамп про це публічно сказав), гармонії очікувати складно. На зустріч запрошені лідери Індії, Бразилії, Кенії та Південної Кореї, які отримають шанс скоригувати траєкторію своїх країн у цьому хаосі.

7-8 липня – саміт НАТО в Анкарі (про нього вже коротко писав). Основна інтрига – чи буде візуалізована криза Альянсу, чи увійдуть розбіжності навколо Перської затоки в резонанс із суперечностями щодо Росії та Гренландії.

Важливим напрямком цього року є головування США у «Великій двадцятці». Саміт лідерів відбудеться у грудні 2026 року в Маямі, запрошення були розіслані ще наприкінці 2025 року.

Росія запрошена, ПАР – ні. Запрошені саудівці, Катар та ОАЕ, але контекст їхньої участі дещо змінився. Запрошена (була) Іспанія. Запрошені Азербайджан, Казахстан та Узбекистан. Вже працює шерпа-трек (уповноважені від країн особи, які узгоджують проекти документів та організаційні моменти).

16 квітня у Вашингтоні відбудеться зустріч керівників фінансових відомств і центробанків G20. Їм буде про що поговорити (петродолар, цифровий юань, криптовалюта, борги тощо). Наступна зустріч фінансистів – наприкінці червня.

З огляду на екстремальні кроки США, роль майданчика G20 незрозуміла. Може бути використана для торпедування Вашингтоном інститутів типу ООН, але багато чого залежатиме від результатів виборів і здатності Трампа переконливо проводити курс (у тому числі, розвіюючи чутки про дострокову заміну на Венса в лютому 2027 р.). 8-22 вересня 2026 р. – 81-а сесія ГА ООН.

• 4 •

Глави європейських держав і урядів зберуться на неформальну зустріч 23-24 квітня. 4 травня в Єревані (!) відбудеться 8-й саміт Європейського політичного співтовариства. Під цією платформою немає виконавчого механізму, але це хороший спосіб для європейських лідерів поспілкуватися у дво- та багатосторонньому і менш офіційному форматі.

Подія цікава не тільки тим, що напевно спровокує якісь реакції щодо поведінки США та Ізраїлю, до чого сприяє географія. Саміт відбудеться за місяць до виборів у Вірменії, які можуть стати прологом до більш-менш стабільного процесу гармонізації на Південному Кавказі з ослабленням участі Росії.

Але Росія точно не залишить це без уваги (що проявилося, зокрема, під час недавнього візиту Нікола Пашиняна до Москви, де він сперечався з Путіним).

18-19 червня (відразу після «Великої сімки») відбудеться засідання Європейської Ради. З огляду на розмиті результати березневої зустрічі (через «Орбана»), напевно буде спроба якось набрати тонус.

• 5 •

Серед специфічних подій зазначу таке.

29–31 травня в Сінгапурі відбудеться щорічний «Діалог Шангрі-Ла» – аналог Мюнхенської конференції для Індійсько-Тихоокеанського регіону. Традиційно перший робочий день (30.05) присвячений баченню США, другий (31.05) – баченню Китаю. Там завжди дуже представницький склад учасників, багато перших осіб, у тому числі – з Європи.

Технічно ця зустріч відбуватиметься не тільки на тлі (наслідків) війни в Перській затоці, але й (ймовірно) після візиту Трампа до Китаю. Або відсутності такого візиту, що додасть тривожної невизначеності.

Окремо розвиваються напрямки консультацій за лінією Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав. Там зараз зрозуміла специфіка.

• 6 •

У вересні Росія проводить вибори до Держдуми. При всій декоративності виборчого процесу – це велике організаційне завдання, яке зачіпає інтереси різних груп. І, крім іншого, знижує до мінімуму ймовірність відкритої масової мобілізації. Поповнювати війська РФ будуть найманцями та через приховану розсилку електронних повісток.

У жовтні 2026 році заплановано саміт Росія – Африка. Поки що немає ясності щодо саміту Москви та арабських держав. Так чи інакше, найближчі місяці можуть пройти під знаком послаблення ізоляції РФ. Москва активно шукає свою посередницьку нішу щодо питання Перської затоки.

Отже, ми бачимо:

Виборчий цикл у США залишає буквально кілька місяців на якусь конструктивну діяльність та розробку рішень;

Війна в Перській затоці змінює глобальний та регіональні контексти. Відкриваються певні можливості для Росії, яка перестає сприйматися як єдиний агресор на арені. З іншого боку, у європейському контексті більш наочною стає роль України як донора безпеки;

До середини липня відбудуться основні міжнародні заходи, де можуть бути зафіксовані якісь віхи щодо України (або ми випадемо).

Не вдаючись поки що в деталі.

Другий квартал 2026 року – це період погіршення внутрішньої ситуації у РФ, незважаючи на ситуативне підживлення ціною на нафту.

Росіяни чудово розуміють, що вікно можливостей для виходу з конфлікту на хороших умовах (насамперед – скасування санкцій) буде відкрите кілька місяців (до липня), а потім доведеться чекати нового розкладу в США.

Тобто рішення будуть відкладені щонайменше до кінця року. І весь цей час РФ буде борсатися у кривавій багнюці та втрачати можливості.

Заяви Кремля про «два місяці» є неприйнятними за змістом, але зрозумілими за формою. Москва поспішає. Зокрема тому вона посилює удари по цивільній інфраструктурі та мирним людям.

На столі в Кремлі розклад: