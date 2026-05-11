Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна

Артем Худолєєв
Трамп у розмові з Путіним у березні 2025 року підтримав ідею диктатора організувати хокейні матчі в США та Росії

Збірні Росії з хокею усунуті від участі у міжнародних змаганнях з 2022 року через війну РФ проти України

Зрушень в організації матчу між збірними Росії та США з хокею поки що немає. Як інформує «Главком», про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання пропагандистів.

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з главою РФ Володимиром Путіним у березні минулого року підтримав ідею російського диктатора організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у Континентальній хокейній лізі та Національній хокейній лізі.

«Трамп говорив, але немає жодних зрушень у цьому плані. І, напевно, це дуже важливо і було б чудово. І це було б гарним обрамленням якихось зрушень у двосторонніх відносинах», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

