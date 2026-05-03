Кремль побачив в ударах ЗСУ по нафтовій інфраструктурі вигоду для Росії

Надія Карбунар
Дрони Сил безпілотних систем атакують експорт російської нафти
За словами Пєскова, попри українські удари, гостра енергетична криза у світі дозволить Росії заробляти більше

У Кремлі заявили, що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі призведуть лише до того, що Росія отримуватиме більші прибутки за нафту. Як інформує «Главком», про це речник Дмитро Пєсков сказав в інтерв'ю пропагандистським медіа.

Він, зокрема, прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не може припинити удари на нафтопереробній галузі РФ навіть на прохання міжнародних партнерів, мовляв, якщо «не бити росіян по морді – вони будуть бити по нас, і навіть не рахуватися з нами».

«В умовах вкрай гострої енергетичної кризи через ситуацію в Ормузькій протоці нафти на ринку значно менше, ніж повинно бути. І якщо з ринку буде випадати додаткова кількість нашої нафти, ціни стануть більші, ніж є зараз, а вони зараз понад 120 доларів», – сказав Пєсков.

За його словами, російські компанії у такому разі, навіть відправляючи на експорт меншу кількість нафти, зароблятимуть більше грошей, і більше засобів отримуватиме держава.

«Тому в цьому плані, скажімо так, наші інтереси будуть забезпечені», – додав прессекретар Кремля.

Як відомо, Російська Федерація стала основним постачальником нафти до Сирії. Цьогоріч країна закупила на 75% більше російських нафтових продуктів, ніж у 2025 році. 

Як зазначають журналісти, у 2026 році постачання нафти з Росії в Сирію зросли до 60 тис. барелів на день. 21 судно, якими транспортують нафту, перебуває під санкціями Заходу. Вони курсують під прапорами Панами, Мадагаскару, Оману, Росії та інших країн.

Нагадаємо, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. 

Зазначається, що внаслідок атаки українських безпілотників сталася пожежа у резервуарах з нафтомазутною сумішшю. Над терміналом зафіксовано стовп чорного диму.

