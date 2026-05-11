Слава Дьомін показав свою маму, яка підтримує Росію

Ведучий розповів, що для нього значить слово «мама»

Український інтерв’юєр Слава Дьомін показав світлину зі своєю мамою, яка мешкає за кордоном. Блогер висловився про складні стосунки з матір’ю у своєму блозі в Іnstagram, повідомляє «Главком».

Слава Дьомін опублікував архівне фото з мамою, де він стоїть поруч із нею. На світлині інтерв’юєр зображений у свої юні роки. Цим дописом блогер поділився в День матері.

Для блогера цей день – це не про гарні стосунки з матір’ю та любов. «Мама – це не завжди про ідеальні стосунки. Не завжди про розуміння, теплі обійми чи слова, які легко сказати. Інколи це образи, дистанція, роки мовчання або речі, які досі болять. День матері для мене – не про ідеальність. Він про вдячність за життя. Про спробу зрозуміти. Про дорослішання», – зазначив чоловік.

Слава Дьомін показав світлину зі своєю мамою фото: slavademin_official/Instagram

На думку Слави Дьоміна, усі батьки роблять помилки у вихованні та все одно люблять своїх дітей попри все. «Усі батьки помиляються. Але я вірю, що попри ці помилки, вони продовжують любити своїх дітей. Розуміння нам із вами з нашими батьками. А далі час покаже», – резюмував блогер.

Нагадаємо, Слава Дьомін розповідав про складні стосунки зі своєю матір’ю. Вона живе в Іспанії. Інтерв’юєр припинив спілкування з власною матір’ю ще у 25 років через проблеми та непорозуміння в стосунках із нею.

За словами Слави Дьоміна, його матір підтримує війну Росії в Україні та навіть бере участь у демонстраціях за кордоном у підтримку РФ. Перед тим, як повністю припинити спілкуватися із матір’ю. Слава Дьомін багато разів намагався відновити зв’язок із рідною людиною, однак ці намагання були марними.