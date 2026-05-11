Слава Дьомін показав свою маму, яка підтримує Росію

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Слава Дьомін в юні роки зі своєю мамою
Ведучий розповів, що для нього значить слово «мама»

Український інтерв’юєр Слава Дьомін показав світлину зі своєю мамою, яка мешкає за кордоном. Блогер висловився про складні стосунки з матір’ю у своєму блозі в Іnstagram, повідомляє «Главком».

Слава Дьомін опублікував архівне фото з мамою, де він стоїть поруч із нею. На світлині інтерв’юєр зображений у свої юні роки. Цим дописом блогер поділився в День матері.

Для блогера цей день – це не про гарні стосунки з матір’ю та любов. «Мама – це не завжди про ідеальні стосунки. Не завжди про розуміння, теплі обійми чи слова, які легко сказати. Інколи це образи, дистанція, роки мовчання або речі, які досі болять. День матері для мене – не про ідеальність. Він про вдячність за життя. Про спробу зрозуміти. Про дорослішання», – зазначив чоловік.

фото: slavademin_official/Instagram

На думку Слави Дьоміна, усі батьки роблять помилки у вихованні та все одно люблять своїх дітей попри все. «Усі батьки помиляються. Але я вірю, що попри ці помилки, вони продовжують любити своїх дітей. Розуміння нам із вами з нашими батьками. А далі час покаже», – резюмував блогер.

Нагадаємо, Слава Дьомін розповідав про складні стосунки зі своєю матір’ю. Вона живе в Іспанії. Інтерв’юєр припинив спілкування з власною матір’ю ще у 25 років через проблеми та непорозуміння в стосунках із нею.

За словами Слави Дьоміна, його матір підтримує війну Росії в Україні та навіть бере участь у демонстраціях за кордоном у підтримку РФ. Перед тим, як повністю припинити спілкуватися із матір’ю. Слава Дьомін багато разів намагався відновити зв’язок із рідною людиною, однак ці намагання були марними.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

