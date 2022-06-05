Росія розпочала істеричну атаку, щоб зірвати відправку Україні ракетних систем

Росія легко може підірвати кілька сотень колаборантів у Криму

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Россия начала очередную истерическую атаку с целью недопустить поставок MLRS. Роспропаганда уже не маскируется, а говорит открытым текстом.

1. Вчера росармия обстреляла Донецк. И сразу же предупредила: «Массированный ракетный удар по центру Донецка открывает этап открытого террора Украины против мирных городов». И бормотание «а что же будет, когда появятся MLRS».

В переводе на человеческий язык 2 сигнала: а) на запад – мы превратим в руины любою точку на оккупированной территории, которую захотим, и расскажем вашему обществу и всему миру, что это из вашего оружия; б) нам – усилим террор ваших городов.

И через несколько часов прилетело в Киев, чего давненько уже не было.

2. Сразу же пошла параллельная волна по другой сетке с рассуждениями о целях MLRS. Причем очень резкий уклон в сторону целей в Крыму.

На месте крымчан я бы нервничал. Дарагие россияне взорвут пару сотен колаборантов и глазом не моргнут. Так что не собирайтесь группами более 5 человек.

3. Третья линия – Россия все грубее заявляет, что атака Белгорода-Курска – это табу. В качестве ответной меры обозначается уничтожение правительственного квартала в Киеве. Для пущей убедительности обильно тиражируют цитаты командующего РВСН.

Провокации на российской территории не исключены, чтобы держать высокий градус напряжения...

Что хочу отметить.

Несмотря на реплики различных западных деятелей, что Украина может спокойно обстреливать допустимые цели где угодно, украинская сторона очень четко дала понять: будем строго выполнять договоренности с партнерами и не создавать ситуации, которые могут разрушить доверие. Если договорились по понедельникам не стрелять из MLRS – значит, стрелять не будем.

Разик-другой обстрелять какие-нибудь Клинцы – это резонансно. Но с точки зрения влияния на ход кампании – это ничто. А если цена этой разовой акции – потеря взаимного доверия – оно точно того не стоит. Ибо ставит под сомнение большие программы помощи. Какой смысл атаковать негодную цель, если есть риск обрушить поставки оружия и другой помощи?

Провокации – это очень рациональная вещь. У нас нет никаких резонов устраивать провокации, они повредят. Запад знает, что мы это понимаем. Поэтому все эти игры роспропаганды бестолку.

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