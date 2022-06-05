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    Події в Україні

    Ворожий вертоліт за $16 мільйонів за лічені секунди згорів разом з екіпажем (відео)

    Від гелікоптера залишилися лише уламки - Ворожий вертоліт за $16 мільйонів за лічені секунди згорів разом з екіпажем (відео)
    Від гелікоптера залишилися лише уламки
    фото з відкритих джерел

    «Закарпатський легіон» знищив бойовий гелікоптер росіян Ка-52

    128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 («Алігатор») пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК). На відео, яке бригада оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі «драматичне сальто», падає на землю й вибухає. Весь екіпаж загинув за секунду.

    «Алігатор» за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

    Вартість Ка-52 – понад 16 мільйонів доларів США.

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна вертоліт Україна Холодний Яр гелікоптер Facebook окупація #stoprussia
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    Ворожий вертоліт за $16 мільйонів за лічені секунди згорів разом з екіпажем (відео)