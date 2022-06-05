Ворожий вертоліт за $16 мільйонів за лічені секунди згорів разом з екіпажем (відео)

«Закарпатський легіон» знищив бойовий гелікоптер росіян Ка-52

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 («Алігатор») пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК). На відео, яке бригада оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі «драматичне сальто», падає на землю й вибухає. Весь екіпаж загинув за секунду.

«Алігатор» за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 – понад 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.