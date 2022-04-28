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    Думки вголос

    Створено постійний механізм для надання Україні військової допомоги

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн - Створено постійний механізм для надання Україні військової допомоги
    Засідання Консультативної групи з питань безпеки України на авіабазі Рамштайн
    фото: Міністерство оборони України/facebook

    Нам належить ще тижні-місяці боротися переважно наявними силами

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    Итого. Почитайте пост Министра обороны Алексея Резникова по результатам встречи в Рамштайне.

    Если тезисно:

    • 40 стран, не только НАТО/ЕС. Были представители от Израиля, Японии, ещё нескольких интересных стран.
    • Создан постоянный механизм для оказания нам военной помощи. Теперь специальные люди будут заниматься этим 24/7.
    • Официально сменилась общая цель – не сдерживать российских нацистов, а разгромить их.
    • Принято решение, что нам будут передавать вооружения натовского образца, «тяжесть» и технологичность этих вооружений будет постепенно расти. Это выводит нас из тупика, когда заканчивается приличное оружие советских образцов.
    • Наши воины уже тихонько учатся обращаться с тяжелыми вооружениями и техникой в странах НАТО (есть смешные ситуации, когда наши сходу стреляют из натовских гаубиц лучше, чем инструкторы). Программы обучения будут расширены уже сейчас даже на те вооружения, которые нам пока не передают. Чтоб, когда они дозреют, мы уже были готовы.
    • На повестке дня – формат долгосрочного сотрудничества, в т.ч. – производство оружия в будущем, место Украины в цепочках.

    Традиционно призываю реалистично оценивать этот процесс и не верить постам, где взахлёб рассказывают, что НАТО передаст нам космические корабли уже завтра и в неограниченных количествах.

    Нам предстоит ещё недели-месяцы сражаться преимущественно имеющимися силами. До тех пор, пока точечная помощь не станет на системные рельсы.

    Главное – начался системный переход, во время которого Украине предстоит сохранить свои передовые производства и встроиться в цепочки там, где мы компетентны

    Это небыстро и непросто. Но это примерно тот путь, который обеспечил тотальную взаимную совместимость Швеции и Финляндии с НАТО. Когда политическое решение стало вопросом конъюнктуры и будет принято очень быстро.

    Когда говорится, что защитники Мариуполя, Харькова, Авдеевки, протестующие жители Херсона и др. выигрывают нам время для формирования лучшего будущего – это надо воспринимать буквально.

    Для нас это время течёт невыносимо медленно, каждая минута буквально оплачена кровью.

    Делается всё возможное, чтобы ускорить партнёров, но это связанный процесс: они психологически готовы принять, что их оружие будет убивать страшных россиян, по мере того, как наша армия делает этих россиян менее страшными.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО зброя війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Створено постійний механізм для надання Україні військової допомоги