Вирішальний етап війни ще попереду

Росіяни продовжують кошмарити наші міста

Хвилі на тему кадрових призначень в СБУ явно заколисали деяких вразливих громадян.

У всьому цьому радують деякі проблиски адекватності в масах, які почали аналізувати і хоч якось цінувати заслуги. Навіть пролунали окремі боязкі голоси про цінність керівної роботи.

Список досягнень СБУ в період керівництва генерала Василя Малюка вже повторили багато разів. «Павутина», підводна і надводна війна, потокове створення прецедентів з «тіньовим флотом», далекі удари континентального масштабу, разючі середні удари, превентивні заходи щодо терактів всередині України, контрдиверсійні та контррозвідувальні ходи тощо. Це – певний рівень, орієнтири.

За нього треба подякувати і тримати як критерій на майбутнє. Бо ворог нікуди не подівся. Завдань точно не стало менше ні у ГУР, ні у СБУ, ні у СВР. Не кажучи вже про ЗСУ, гвардію, прикордонників...

Росіяни продовжують кошмарити наші міста, воювати зі світлом, теплом і соняшниковою олією. До закінчення розпочатого восени військового циклу ще як мінімум місяць, а швидше – два. Скоро вдарять сильні морози.

У грудні 2025 року підтверджені втрати російських військ тільки від дронів склали 33 тис. осіб. Мінус ще кілька тисяч сумарно припадає на непідтверджені, але забезпечені Силами оборони України та внутрішніми катаклізмами російської армії (хвороби, загибель від відсутності допомоги, ДТП, (само)травматизм, суїциди...). Мінус дезертири.

Разом у грудні втрати російської армії точно перевищили обсяг мобілізованих/найманців. Росіяни зможуть витримати такий дисбаланс пів року від сили. Їм будуть потрібні додаткові заходи поповнення.

Вже рівно два місяці, як росіяни остаточно і безповоротно «захопили» Куп'янськ. З цієї нагоди, як повідомляють росблогери, російська армія скинула бомби на своїх же недобитих у Куп'янську солдатів. Тому треба зберігати концентрацію.

Практично всі вже мають кого підтримувати особисто. Є можливість відновити сили і перезавантажитися? Чудово.

Доїдаємо. Допиваємо. Полежали обличчям у мирно-тиловому снігу? Встаємо. Посильно працюємо над досягненням миру через підтримку армії.