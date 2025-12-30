Експорт російського газу до Європи скоротився майже вдвічі

Рекорд постачань було встановлено у 2018-2019 роках

За результатами 2025 року постачання «Газпрому» до Європи скоротилися ще на 44% - до 18 млрд кубометрів. Про це повідомляє Reuters.



Обсяги прокачування на колись найбільший ринок збуту Газпрому впали до мінімуму з 1973 року. Тоді в межах перших контрактів СРСР з Австрією та Італією Європа отримала 6,8 млрд кубометрів газу з сибірських родовищ.

До 1975 року, коли запрацювала угода «газ в обмін на труби» з Німеччиною, експорт зріс до 19,3 млрд кубометрів, до 1980 року – до 54,8 млрд, а на початку 1990-х – до 110 млрд кубометрів.

Рекорд постачань було встановлено у 2018-2019 роках, коли Газпром прокачував до європейських країн 170-180 млрд кубометрів, або 80% усього газу, проданого до країн далекого зарубіжжя.

Відтоді обсяги обвалилися вдесятеро. Найбільшим ринком збуту для РФ став Китай, який закуповує газ зі знижкою близько 40% – $248 за тисячу кубометрів проти $401 у інших газових клієнтів Кремля.

Цього року, за словами голови Газпрому Олексія Міллера, Пекін придбав 38,8 млрд кубометрів газу трубопроводом Сила Сибіру.

Загальний експорт Газпрому до країн далекого зарубіжжя, за оцінками аналітиків, становитиме 78 млрд кубометрів - на 3 млрд менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що поставки нафти з РФ в Індії в грудні можуть досягти найнижчого рівня за три останні роки. Проте обсяги, можливо, зростуть на початку наступного року після відновлення закупівель найбільшим НПЗ.