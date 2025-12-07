Головна Країна Суспільство
Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Музику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Музику
Максиму Музиці назавжди 37 років
колаж: glavcom.ua

Захисник спершу разом із своїм підрозділом перебував на Сумщині, а опісля потрапив на гарячий Донецький напрямок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Музику.

Старший солдат Максим Музика загинув під час виконання бойового завдання 19 березня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу та штурмових дій противника поблизу села Терни Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Максим Петрович Музика народився 12 квітня 1986 року у селі Клішківці Хотинського (нині Дністровського) району Чернівецької області. У родині був первістком, його дитинство минало у любові й опіці. Тато навчив ще зовсім маленького сина грати у шахи, їздити на велосипеді. Хлопчик мав чудовий слух, у музичній школі опанував гру на баяні.

Максима Музику мобілізували 8 квітня 2022 року
Максима Музику мобілізували 8 квітня 2022 року
фото: Чернівецька міська рада/Facebook

Рідні згадують, що часто їхали відпочивати на море, а коли поверталися, Максимко з радістю вигукував: «Клішківчики мої, Клішківчики!», бо дуже любив своє село.

До сьомого класу навчався у місцевій гімназії, був здібним, вихованим, слухняним, охайним, завжди усміхненим. Опісля жив із матір’ю у Києві, став випускником однієї зі столичних шкіл. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Щоліта приїжджав у рідні Клішківці. Гостював у тата, дідусів та бабусь. Цінував і поважав їх, допомагав по господарству. Хотів тут жити, разом із батьком побудував дім. Та плани перекреслила війна.

Спершу разом із своїм підрозділом Музика перебував на Сумщині, а опісля потрапив на гарячий донецький напрямок
Спершу разом із своїм підрозділом Музика перебував на Сумщині, а опісля потрапив на гарячий донецький напрямок
фото: Чернівецька міська рада/Facebook

Максима Музику мобілізували 8 квітня 2022 року. Він вирішив, що докладе всіх зусиль, щоб захистити Батьківщину. Служив стрільцем-оператором в/ч А4069. Спершу разом із своїм підрозділом перебував на Сумщині, а опісля потрапив на гарячий донецький напрямок.

Старший солдат Максим Музика загинув під час виконання бойового завдання 19 березня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу та штурмових дій противника поблизу села Терни Краматорського району Донецької області. Йому було 37 років. Захисник навіки залишиться символом мужності, відваги та самопожертви для своїх рідних та побратимів.

Максиму Музиці назавжди 37 років
Максиму Музиці назавжди 37 років
фото: Чернівецька міська рада/Facebook

«Ми все одно переможемо! Я в це вірю! І ви вірте! Наші бійці – справжні патріоти». Так він казав рідним, коли приїздив у відпустку із фронту. А після короткого перепочинку повертався до побратимів, спішив якомога швидше зупинити ворога, вигнати з рідної землі. Максим Музика був щирим, небайдужим, скромним, чесним, готовим підтримати у будь-якій ситуації. Мріяв створити сім’ю. Але не судилося. Небесне військо поповнилось ще одним захисником», – написали про захисника у Чернівецькій міськраді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

