Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на шести локаціях

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА

У ніч на 6 січня противник атакував Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.

Авіаційні втрати ворога станом на 6 січня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання вісім ударних БпЛА на шести локаціях.

До слова, російські війська завдали серії ударів по Нікопольщині та Синельниківському району, застосувавши артилерію й FPV-дрони. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та газогін.