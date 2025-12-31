Головна Світ Економіка
Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії
Брюссель розглядає можливість заборони імпорту російського урану
фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що ЄС відклав ухвалення 20-го пакета санкцій щонайменше до січня 2026 року

Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 санкційний пакет проти Росії до четвертої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Як зазначає видання, санкції мають посилити відповідальність Москви за агресивну війну проти України та забезпечити подальше ослаблення російської економіки. Зокрема, плануються обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС інших осіб та організацій, причому особлива увага буде приділятися особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За інформацією європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній та банківській сферах. Крім того, планується усунути лазівки для обходу існуючих санкцій.

Брюссель розглядає можливість заборони імпорту російського урану і, таким чином, введення санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії. Як зазначає Welt, такі обмеження вже давно вимагають численні держави ЄС. Однак досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних кіл, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій, також у Південній Африці, Австралії або Канаді, але за вищими цінами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення. 

До слова, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

