Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії

Раніше повідомлялося, що ЄС відклав ухвалення 20-го пакета санкцій щонайменше до січня 2026 року

Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 санкційний пакет проти Росії до четвертої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Як зазначає видання, санкції мають посилити відповідальність Москви за агресивну війну проти України та забезпечити подальше ослаблення російської економіки. Зокрема, плануються обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС інших осіб та організацій, причому особлива увага буде приділятися особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За інформацією європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній та банківській сферах. Крім того, планується усунути лазівки для обходу існуючих санкцій.

Брюссель розглядає можливість заборони імпорту російського урану і, таким чином, введення санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії. Як зазначає Welt, такі обмеження вже давно вимагають численні держави ЄС. Однак досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних кіл, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій, також у Південній Африці, Австралії або Канаді, але за вищими цінами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення.

До слова, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.