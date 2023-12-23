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Олексій Копитько Експерт та блогер

Втрати армії РФ. У Кремля закінчуються резерви?

glavcom.ua
Втрати окупантів виходять за всі рамки логіки військових дій
фото з відкритих джерел

Скільки окупантів публічно поховали в самій Росії

Група «Інформаційний спротив» продовжує збирати інформацію про втрати російських окупаційних військ.

У нашій базі станом на 18 грудня зафіксовано 38753 імені, за якими є вичерпні дані. Ще близько 700 осіб, де є якісь різночитання.

Підкреслю: це тільки ті, кого офіційно визнали знищеними або публічно поховали в самій Росії.

Тобто це дуже неповні цифри, які не дають змоги робити кількісні висновки (тільки припущення, екстраполяції, тому що реальні втрати РФ у рази вищі), але цілком репрезентативні для якісних оцінок і виявлення тенденцій.

Що цікавого.

1. Мобілізація в РФ змінила структуру втрат у розрізі регіонів

Наприкінці 2023 року лідери за абсолютними числами такі:

  • Краснодарський край – 2241
  • Свердловська область – 1447
  • Башкортостан – 1291
  • Самарська область – 1147
  • Челябінська область – 1095
  • Бурятія – 1051
  • Новосибірська область – 995
  • Пермський край – 964
  • Волгоградська область – 948
  • Московська область – 907

Наприкінці 2022 року цифри були такі:

  • Краснодарський край – 487
  • Республіка Дагестан – 370
  • Бурятія – 351
  • Свердловська область – 331
  • Башкортостан – 305
  • Челябінська область – 292
  • Волгоградська область – 291
  • Ростовська область -263
  • Забайкалля – 230
  • Саратовська область – 212

Перший рік – це більшою мірою відображення втрат професійної армії і найманців. Багато вбитих із регіонів, де армія сприймається як соціальний ліфт (напр., Дагестан) і де зосереджені місця дислокації військових частин (Бурятія, Забайкалля). До кінця минулого року вереснева мобілізація вже почала коригувати ці цифри, але не критично.

Другий рік війни – це втрати вагнерівців (через що аномальне число похованих у Краснодарському краї) і добровільно-примусова мобілізація. Починає вибудовуватися кількісна пропорція «що більше населення регіону – то більше вбитих» (за винятком Москви і Санкт-Петербурга).

2. На цьому матеріалі відразу видно аномалії та особливості

Загальна кількість втрат РФ до кінця грудня 2023 року порівняно з аналогічною датою 2022 року зросла в 3,87 раза. Поки можна порівняти тільки календарний рік, рік до року буде через два місяці. Але вже видно, що за 10 місяців першого року війни Кремль офіційно загнав у могилу понад 10 тис. солдатів, то за другий – уже майже 30 тис. Наголошую – це ті, кого можна публічно зафіксувати в самій Росії.

Також видно, що є регіони з особливим підходом.

Наприклад, Дагестан, який практично весь минулий рік був на 1-му місці за кількістю втрат, до кінця 2023 року опустився на 15 місце (10-й регіон за чисельністю населення в РФ). Федеральна і регіональна влада відчувають межі допустимого і бояться викликати невдоволення. Як може виплеснутися негатив – усі бачили на прикладі захоплення аеропорту.

Башкортостан і Татарстан мають практично однакове за чисельністю населення, але втрати в Башкирії на 30% вищі, ніж у Татарстані. Це результат невгамовного завзяття місцевого фюрера – Радія Хабірова, який намагається вислужитися перед Москвою, сприяючи мобілізації, створюючи регіональні підрозділи тощо.

В Інгушетії (звідки заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров) загальна кількість втрат зросла за рік лише на 30%. У Тиві (звідки Шойгу) – у 3,65 раза.

У Свердловській області – зростання в 4,37 раза. У Краснодарському краї – у 4,6 раза. Це зеки вагнера.

У Якутії зростання втрат – 7,7 раза. Це мобілізація. Пам'ятаєте ролики з радісними проводами якутів в армію? Ось ці радісні якути тепер сидять у цій цифрі.

Загалом за структурою втрат видно, влада яких регіонів проявляють активність на війні, а які не демонструють особливого ентузіазму. Усе це – матеріал для майбутнього трибуналу.

3. Ми подивилися, скільки втратили регіони РФ на кожні 10 тис. чоловіків працездатного віку

Картина така:

  • Тива – 46
  • Бурятія – 37
  • Чукотка – 32
  • Сахалін – 29
  • Республіка Алтай – 28
  • Забайкалля – 27
  • Магадан – 26
  • Ненецький АТ – 25
  • Північна Осетія – 23
  • Псковська область – 19
  • Карелія і Комі – по 18

Найнижчі відносні втрати в Москві (менше ніж 1 на 10 тис.), Санкт-Петербурзі (2,8 на 10 тис.) і Московській області (3,6 на 10 тис.). Один москвич приблизно в 50 разів цінніший, ніж житель Тиви.

Загалом треба визнати, що, за винятком кількох регіонів, кількість втрат що в абсолютних, що відносних числах поки що не є критичною, навіть з урахуванням екстраполяції.

Щоб зрозуміти, де є чутливі моменти, потрібно брати додаткові ознаки якості втрат.

Наприклад, у Костромській області зростання втрат у 2,2 раза, що значно нижче середнього. Регіон так і не оклигав від повної анігіляції десантного полку в перші місяці війни.

У Псковській області – зростання в 2,6 раза. Це відображення втрат десантників. І показник, наскільки знизилася загроза для НАТО.

Втрати з Приморського краю зросли в 4,4 раза. Втрати Сахаліну – у 4,14. У масі своїй – це морська піхота, яку російське командування закопало в українських степах.

Недарма зараз у мережі бродить матеріал про втрати 155 бригади морської піхоти з Приморського краю – у них там усе дуже сумно. Наслідок – різке зниження ризиків для Японії та Південної Кореї.

В абсолютних числах втрати Сахаліну і Примор'я можна порівняти, а ось у відносних у Сахаліну в 3,6 раза більше втрат.

Цікаво порівняти цифри втрат із регіонів з однаковим за чисельністю населенням. Наприклад, кількість втрат у Карелії в 4,2 раза вища, ніж в Інгушетії. Наочно видно, хто для РФ цінніший.

Якутія, Забайкалля і Бурятія мають порівнянне населення – трохи менше мільйона в кожному регіоні. При цьому втрати з Бурятії в 3 рази вищі, ніж у Якутії, і на 27% вищі, ніж у Забайкаллі. Це насамперед маркер місць постійної дислокації військ.

Якщо дивитися на картину в цілому, то є підказки щодо того, де у Кремля ще багато резервів, а де вже з'явилися нюанси. Що дає змогу робити оцінки запасу міцності і розставляти пріоритети щодо роботи з регіонами РФ.

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Джерело
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Теги: росія окупанти мобілізація втрати росіяни

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