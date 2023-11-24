На Хмельниччині пролунали вибухи

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області

У ніч проти 24 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Хмельницький район. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області.

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Зокрема, мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що близько опівночі 23 литсопада пролунав вибух у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.

До слова, російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу «Шахед» змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль.

Нагадаємо, у Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.