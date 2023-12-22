Нардеп Костенко назвав мету України в наступному році у війні проти РФ

За словами нардепа, одна з ключових цілей України в наступному році – завдати якомога більше ударів по російських військово-морських і сухопутних силах

«Я не розумію, хто вбив собі в голову, що ми зможемо перемогти Росію з десятками F-16»

Українські військові мають сумніви, що будь-яка зброя від міжнародних партнерів дозволить переломити хід війни. Зокрема, і літаки, які ЗСУ повинні незабаром отримати. Про це в коментарі The Times повідомив полковник Роман Костенко, військовий командир, нардеп, член Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки.

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«Я не думаю, що зараз є якась зброя, яка може сильно вплинути на результат війни. Ракети Atacms не можуть призвести до перелому. Військові літаки? Вони можуть лише допомогти нам досягти паритету. Нам кажуть, що ми отримаємо сучасні літаки F-16, але F-16 – це літаки 1970-х років, а у Росії сотні винищувачів покоління 4++. Я не розумію, хто вбив собі в голову, що ми зможемо перемогти Росію з десятками F-16», – сказав Роман Костенко.

Нардеп також додав, що мета України на наступний рік – не втратити більше своїх територій та завдати якомога більше ударів по російських військово-морських і сухопутних силах.

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«Ми не можемо дозволити собі воювати симетрично з росіянами, здійснювати атаки, як росіяни, втрачати людей, як росіяни, або вербувати людей, як вони. Нам потрібно шукати способи, коли ми втратимо в десять разів менше людей, ніж вони. Тільки так у нас є шанс, тому що з математичної точки зору у нас просто закінчаться люди швидше, ніж у них», – зауважив він.

Нагадаємо, за оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше вести наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть більш сприятливими для пересування бронетехніки.

До слова, триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.