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На Хмельниччині працювали сили ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області

У ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

«Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги», – написав Тюрін.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками.

Окупанти застосували 50 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний безпілотник.

За добу загалом ворог завдав чотири ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, уночі 6 грудня в Хмельницькій області лунали вибухи. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. 

До слова, увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух.

Теги: Хмельниччина ворог безпілотник окупанти вибух

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