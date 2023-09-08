Стало відомо, скільки заробляють росіяни, роблячи зброю для війни в Україні

Росіян закликають працювати на оборонну промисловість через безкоштовні дошки оголошень

Громадян країни-агресорки активно заманюють працювати на військових заводах – робити снаряди та інше озброєння для вбивства українців. Про це пише ресурс ura.news.

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Зокрема, Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта пропонує роботу іногороднім, зокрема жителям Пермського краю. Оборонне підприємство, яке спеціалізується на виробництві артилерійських снарядів для танків, зокрема «Армата», шукає фрезерувальників. Їм обіцяють заробітну плату до 140 тис. рублів (42 тис. грн).

«Робота у Санкт-Петербурзі для жителів Пермського краю. АТ «ЛМЗ імені Карла Лібкнехта», що входить до переліку організацій оборонно-промислового комплексу, шукає фрезерувальників. Обов'язки – робота на універсальних фрезерних та горизонтальних верстатах моделей, виготовлення технологічного оснащення та інструменту. Заробітна плата – від 70 тисяч до 140 тисяч рублів» (21-42 тис. грн), – повідомив в оголошенні на сайті «Авіто» (безкоштовна дошка оголошень – «Главком») заводський відділ кадрів.

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Робітникам з інших міст також обіцяють надати житло у гуртожитку та компенсувати вартість проїзду до Петербурга.

Крім того, до списку умов включено повний соцпакет, добровільне медстрахування, компенсації абонементу на фітнес та дитячого літнього відпочинку, а також премії до ювілеїв, одруження та народження дитини. Можливе працевлаштування вахтовим методом.

Додамо, що АТ «ЛМЗ імені Карла Лібкнехта» є єдиним у Росії підприємством, яке випускає бронебійно-підкаліберні снаряди для гладкоствольних гармат. Завод забезпечує боєприпасами російські танки, зокрема на платформі «Армата».

Як пише видання, мешканцям Пермського краю також пропонує роботу АТ «103 бронетанковий ремонтний завод», розташоване у селищі Атаманівка Забайкальського краю. Підприємству терміново потрібні десятки співробітників на зарплату до 90 тис. рублів (27 тис. грн).

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Нагадаємо, російський оборонно-промисловий комплекс стикається зі зростаючими проблемами дефіциту комплектуючих для високоточного озброєння. Крім того, країна-агресорка не виробляє достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що Росія може виробляти лише «десятки» крилатих ракет «Калібр» та меншу кількість ракет «Іскандер» на місяць, що не дозволяє Кремлю поповнити свої запаси, які були в країні до 2022 року.

До слова, російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Поки що йдеться про великовузлову збірку і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти», – розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони «Шахед» – це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.